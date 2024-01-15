Партия «Белая Русь» – лидер по числу кандидатов на депутатский портфель

Территориальные и окружные избирательные комиссии завершают прием документов для регистрации кандидатов депутаты. Крайний срок – до 19:00. А уже с завтрашнего дня их начнут проверять на соответствие требованиям Избирательного кодекса. Этот этап завершится 30 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно информации ЦИК, о своих намерениях побороться за депутатское кресло заявили более 220 человек. Каждая третья в этом списке – женщина. Наибольшую активность во время этой избирательной кампании проявили представители таких сфер, как наука, образование, медицина культура и спорт. Их почти 30 % среди потенциальных кандидатов. На втором месте – представители госорганов. Хотя численность молодежи среди выдвиженцев не высока – всего 3% – граждане до 31 года проявляют значительно большую активность в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями. Например, в Могилевской области около 8 % выдвиженцев – молодежь.