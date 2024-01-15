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Партия «Белая Русь» – лидер по числу кандидатов на депутатский портфель

15 января 2024 14:03
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Территориальные и окружные избирательные комиссии завершают прием документов для регистрации кандидатов депутаты. Крайний срок – до 19:00. А уже с завтрашнего дня их начнут проверять на соответствие требованиям Избирательного кодекса. Этот этап завершится 30 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия «Белая Русь» – лидер по числу кандидатов на депутатский портфель-1

Согласно информации ЦИК, о своих намерениях побороться за депутатское кресло заявили более 220 человек. Каждая третья в этом списке – женщина. Наибольшую активность во время этой избирательной кампании проявили представители таких сфер, как наука, образование, медицина культура и спорт. Их почти 30 % среди потенциальных кандидатов. На втором месте – представители госорганов. Хотя численность молодежи среди выдвиженцев не высока – всего 3% – граждане до 31 года проявляют значительно большую активность в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями. Например, в Могилевской области около 8 % выдвиженцев – молодежь.

Партия «Белая Русь» – лидер по числу кандидатов на депутатский портфель-4

Евгений Алексо, председатель Могилевской областной избирательной комиссии:
Высокую активность проявляют все субъекты, которые обладают правом выдвижения кандидатов в депутаты. Это политические партии в первую очередь, трудовые коллективы и инициативные группы. На 13 депутатских мандатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь документы в окружные комиссии на регистрацию в качестве кандидатов подали 27 человек. Более 82 % из числа подавших документы – члены политических партий.

Самая активная по числу выдвинутых претендентов – партия «Белая Русь», на втором месте –Коммунистическая партия, замыкает тройку – Либерально-демократическая партия.

# Выборы в Беларуси

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