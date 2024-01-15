Елфимов: мистер Джо Байден, вам нужно срочно сняться с гонки, а не то Штатам больше не бывать!

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Дураков на свете хватает. И число их в последнее время стремительно растет. И именно во власти. Если бы все правители внимали советам мудрых людей, то давно были бы изжиты войны, революции и даже малейшие социальные волнения. К сожалению, правители чаще всего глухи и полагают, что они самые умные.



Правители чаще всего руководствуются своими собственными соображениями, которых простым гражданам не понять. Чем, как вы думаете, руководствуется Байден, пытаясь любыми законными и незаконными способами не допустить Трампа к избирательной кампании? Только своим страхом… Да нет – полной уверенностью, что он Трампу проиграет!