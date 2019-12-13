Нужно ли менять избирательную систему в Беларуси? 3 мнения экспертов

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». Читайте ниже: – «Не все политические партии, которые мы сегодня имеем, работают в полную меру» – «Это не делается одномоментно. Общество должно созреть» – «Как бы не критиковали члены ОБСЕ избирательную систему США, но, тем не менее, она выстроена из интересов и граждан, и политических сил»

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я думаю, уже назрели и некоторые моменты в корректировке избирательного законодательства. Мы видели уже на прошедших парламентских выборах, уже и ранее, наверное, не раз задавались вопросом. Наверное, будут затронуты вопросы развития политической системы общества. Партийной системы. Это проблемная для нас тема, потому что, к сожалению, не все политические партии, которые мы сегодня имеем, работают в полную меру, в полную силу и, действительно, реализуют свой потенциал, именно как политические партии. Здесь необходимо что-то решать.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Ці саспела беларуская палітычная эліта да зменаў, у першую чаргу, калі мы кажам пра партыйную сістэму? І калі саспела, то як мусяць праходзіць выбары? Ну, скажу шчыра – большасць тых партый, якія на сённяшні дзень існуюць, гэта фэйкавыя партыі. Але наколькі мы гатовы да гэтай змены? Наколькі мы гатовы на тое, каб пайсці на змену сістэмы?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Конечно, мы не можем сегодня перейти с мажоритарной избирательной системы на, скажем, полярную систему, пропорциональную, избирательную систему партийных списков. Почему? Потому что, на самом деле, сегодня у нас в рамках даже нашего избирательного процесса, чего лукавить, у нас выбор избирателей зачастую определяется не предвыборной программой, а какими-то эмпирическими факторами – внешностью кандидата, его умением держать себя, говорить, располагать к себе публику, харизмой. В то же время партийные списки – это деятельность партии, направленная на социально-экономическую трансформацию государства. И поэтому каждый пункт партийной программы должен быть в фокусе внимания избирателя. И я думаю, что это не делается одномоментно. То есть общество к этому должно созреть. Но если мы перейдём на смешанную избирательную систему, то есть мажоритарную, одномандатных округов и часть избирательных округов – по пропорциональным спискам, то вполне возможно, я предполагаю, что, может быть, даже не те политические партии, которые существуют сегодня, а те общественные объединения, которые в перспективе, потенциально готовы стать, трансформироваться в политическую партию, получат определённый сигнал о том, что необходимо более широко выходить в массы, необходимо трансформировать свою программу политическими целями и задачами. Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского