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Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

28 мая 2019 17:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-1

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-3

Две страны всегда связывала крепкая личная дружба лидеров. Нурсултан Назарбаев был бессменным руководителем Казахстана с 1990 года. Управлял страной без малого 30 лет. Вплоть до 19 марта, когда в обращении к народу объявил о своей отставке. Но такое решение на многолетнюю дружбу Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева никак не повлияло.

А еще Нурсултан Назарбаев признает вклад нашего Президента в углубление сотрудничества с Казахстаном. Подтверждает это особый подарок – сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко специальный орден, госнаграду Казахстана. Уважительный и дружеский жест. И такой важный в год пятилетия подписания Договора о ЕАЭС. Прямо в начале теплой встречи.

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-6

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-8

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-10

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана-12

Давние партнеры и друзья. Александр Лукашенко и Нурсулстан Назарбаев буквально сразу же договорятся о следующей встрече. В этом году – тут же ответит на приглашение белорусский лидер. И в очередной раз отметят, что помех двусторонней дружбе нет и не может быть.

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# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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