Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две страны всегда связывала крепкая личная дружба лидеров. Нурсултан Назарбаев был бессменным руководителем Казахстана с 1990 года. Управлял страной без малого 30 лет. Вплоть до 19 марта, когда в обращении к народу объявил о своей отставке. Но такое решение на многолетнюю дружбу Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева никак не повлияло.

А еще Нурсултан Назарбаев признает вклад нашего Президента в углубление сотрудничества с Казахстаном. Подтверждает это особый подарок – сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко специальный орден, госнаграду Казахстана. Уважительный и дружеский жест. И такой важный в год пятилетия подписания Договора о ЕАЭС. Прямо в начале теплой встречи.