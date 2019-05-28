Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»
Две страны всегда связывала крепкая личная дружба лидеров. Нурсултан Назарбаев был бессменным руководителем Казахстана с 1990 года. Управлял страной без малого 30 лет. Вплоть до 19 марта, когда в обращении к народу объявил о своей отставке. Но такое решение на многолетнюю дружбу Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева никак не повлияло.
А еще Нурсултан Назарбаев признает вклад нашего Президента в углубление сотрудничества с Казахстаном. Подтверждает это особый подарок – сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко специальный орден, госнаграду Казахстана. Уважительный и дружеский жест. И такой важный в год пятилетия подписания Договора о ЕАЭС. Прямо в начале теплой встречи.
Давние партнеры и друзья. Александр Лукашенко и Нурсулстан Назарбаев буквально сразу же договорятся о следующей встрече. В этом году – тут же ответит на приглашение белорусский лидер. И в очередной раз отметят, что помех двусторонней дружбе нет и не может быть.
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