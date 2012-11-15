Новым генсеком Компартии Китая стал Си Цзиньпин

Новости Китая. Новым генеральным секретарем компартии Китая избран вице-премьер страны Си Цзиньпин. С избранием на этот пост генсекретаря от имени белорусского народа и от себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С особой теплотой вспоминаю нашу встречу в марте 2010 года в Минске в ходе Вашего официального визита, Ваше искреннее и заинтересованное отношение к Беларуси, высокую оценку потенциала двустороннего сотрудничества. Мы создали прочную базу для дальнейшего развития и в первую очередь – для реализации новых крупных инвестиционных проектов.

18 съезд коммунистической партии Китая завершился накануне. На пленуме был выбран новый состав ЦК. В него вошли Си Цзиньпин и вице-премьер Ли Кэцян, а Ху Цзиньтао, наоборот, покинул комитет. В состав политбюро партии вошли еще 7 вице-премьеров Госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.