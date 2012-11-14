Акция протеста в Испании переросла в столкновение с полицией. 15 человек ранены

Новости Испании. Евросоюз парализован всеобщей забастовкой - впервые настолько масштабной в истории сообщества. Сразу в 23 странах ЕС сегодня проходят акции против жестких мер экономии. Профсоюзы вывели на улицы десятки тысяч людей, которые говорят «Баста!» урезанию зарплат, пенсий, сокращению рабочих мест и повышению налогов.

В Португалии и Греции протестующие фактически остановили общественный транспорт. Закрыты многие предприятия, госучреждения. Бастуют медработники.

Различные акции протеста проходят в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии.

Но самые массовые выступления - в Испании. В этой стране без работы уже более четверти населения. Разъяренные демонстранты скандировали лозунги против финансового диктата ЕС.

Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией. 15 человек получили ранения, более 30 задержаны. Нынешние акции протеста - самые массовые со времен начала кризиса в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.