Белорусские беспилотники показали высший пилотаж в небе Катара

Новости Беларуси. В межнациональном учении «Разгневанный сокол» участвуют представители более чем 20 стран, в том числе и Беларуси.

Отечественные летательные аппараты в небо Ближнего Востока поднялись впервые, где и провели воздушную разведку местности. Преимущества их в том, что на высоте нескольких сотен метров уничтожить такие маленькие самолеты почти невозможно. Все полученные данные в режиме онлайн были переданы в пункт управления на земле.

За полетом белорусских аппаратов наблюдали представители вооруженных сил 28 государств. Они отметили высокий уровень подготовки наших комплексов и военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.