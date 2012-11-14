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Белорусские беспилотники показали высший пилотаж в небе Катара

14 ноября 2012 11:43
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Новости Беларуси. В межнациональном учении «Разгневанный сокол» участвуют представители более чем 20 стран, в том числе и Беларуси.

Отечественные летательные аппараты в небо Ближнего Востока поднялись впервые, где и провели воздушную разведку местности. Преимущества их в том, что на высоте нескольких сотен метров уничтожить такие маленькие самолеты почти невозможно. Все полученные данные в режиме онлайн были переданы в пункт управления на земле.

За полетом белорусских аппаратов наблюдали представители вооруженных сил 28 государств. Они отметили высокий уровень подготовки наших комплексов и военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Армия Беларуси

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