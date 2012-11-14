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Борис Батура помог решить жилищно-коммунальные проблемы по телефону

14 ноября 2012 15:28
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Новости Минской области. Прямую линию для жителей Минщины провел председатель Минского облисполкома. К Борису Батуре обратились 30 человек. Традиционно людей волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

Одни жаловались на отсутствие капитального ремонта в своих домах.

Председатели жилищно-строительных кооперативов из Пристоличья, Солигорска и Жодино спрашивали, когда начнется строительство многоэтажек. Дом на 40 квартир, в котором половина людей – многодетные семьи,  в Солигорске начнут возводить уже в следующем году.

По телефону:
Проект мы выкупили, участок отвели, договор заключили, готовы к строительству, строительство не начинается...

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Мы сами заинтересованы, Солигорская серия у вас?

По телефону:
Да. Старая серия еще.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Ну вот, тем более, они реконструкцию закончили уже, им нужна работа. Построят в следующем году.

Молодая мама из Смолевич жаловалась на то, что в городе тяжело пристроить ребенка в детский сад: мест не хватает. О проблеме в облисполкоме знают, Борис Батура сообщил, что в следующем году в Смолевичах построят новый детский сад, а в этом году попробуют дать около 100 дополнительных мест. Проблемы с детским садом есть и у молодеченцев, только немного другого характера. В игровых комнатах одного из дошкольных учреждений города температура всего 14 градусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По телефону:
Три дня температура именно такая!..

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Хорошо. Будем глядеть, в чем там дело.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Борис Батура # Минский облисполком # Государственная политика

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