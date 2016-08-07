Новый виток АПК: итоги рабочей поездки Президента на Витебщину

Новости Беларуси. Витебщина на неделе стала местом для серьезного разговора по развитию сельского хозяйства. В первую очередь полей, где климат тормозит движение вперед. Регион часто называют зоной «рискованного земледелия»: урожаев как на Брестчине здесь пока не собрать. Но если четко, по каждому району, определиться со специализацией (что выращивать), начнётся новый виток в АПК Витебщины.

В ходе рабочей поездки главы государства по области обсуждалось, что нужно для развития агро-экотуризма. Красоту края ещё век назад воспели многие художники – от классиков до авангардистов. Плюс Витебщина уже входит в транспортные европейские коридоры.

Добавятся ли в ближайшее время к таким традиционным витебским брендам, как лён, сгущёнка, Славянский базар, новые?

В жатву Александр Лукашенко всегда в полях, рядом с аграриями. На неделе состоялся рабочий визит на Витебщину. И разговор не только об уборочной страде, но и видах на урожай будущих лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже научились убирать, зачем мне вам рассказывать, как убирать. Техники хватает. Меня интересуют технологии. Мы должны были перестроить технологии под новые севообороты. Наверное, трудновато нам работать как в Брестской области, даже в Минской области, – здесь. Нужны свои севообороты.

Если молоко, говядина сегодня рентабельны, надо заниматься прежде всего этим, потому что земли приспособлены больше под травы.

Для крестьян на севере страны нужна полностью новая схема севооборота и подходов АПК. Как только появится бизнес-схема отрасли, будет и финансирование. Президент сразу предупреждает: деньги выделят под конкретные проекты.

Александр Лукашенко:

«А, дадут». Никто ничего не даст, надо просто заработать.

Нечего давать – давали 20 лет. Мы не бросили людей на произвол судьбы. И подавляющее большинство хозяйств и людей сегодня хорошо работают.

Это лето оказалось дождливым. На погоду аграрии сетуют, но темпы – держат. Президенту докладывают: к 20 августа должны дожать последний, символический сноп. Госзаказ – выполняется, а в закромах ещё прошлогодний запас.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Активно идёт заготовка зерна по государственному заказу. 1880 тысяч тонн нам заготовят. На элеваторы уже поступило более 700 тысяч тонн, но с них идёт госзаказа 440. То есть, я так полагаю, до 1 сентября мы выполним государственный заказ.

Браславский район – в низине, кругом – болота и озера. Но выйти, вернее, выехать сухими из воды помогает белорусское ноу-хау.

Евгений Пустовой, СТВ:

Комбаины часто сравнивают с кораблями полей. А здесь, на Витебщине, это крылатое выражением имеет приземлённый смысл. Много земель в низинах, поэтому долго держится влага, что тормозит ход уборочной. Но наши конструкторы, похоже, решили эту проблему. На технику установили гусеницы.

Эти комбайны добрались уже до Амура. В Россию продано 300 единиц.

Последние экземпляры и вовсе практически из всех комплектующих, сделанных в Беларуси.

Три этих комбайна, которые находятся здесь, были заказаны именно в Витебской области, для болотистых мест.

Комбайны здесь переставили на гусеничный ход, а регион – на интеграционные рельсы. На Витебщине земли слабых хозяйств присоединяют к передовым, а успешные СПК работают под заказ крупных пищевых производств. В области пять таких холдингов. И в каждом – свинокомплексы, молочно-товарные фермы, агрохозяйства. О том, что с таким тандемным подходом в молоко не попали – яркий пример местный филиал молочноконсервного завода.

Валерий Дулинский, генеральный директор молочно-консервного комбината:

У нас есть 3-4 варианта развития этого предприятия, если будет необходимость. Но по реализации самое главное, что мы получили сегодня устойчивые контракты в Российской Федерации.

На месте устаревшего цеха (считай, современное) – для небольшого Браслава – градообразующее предприятие.

В ассортименте – четыре десятка сыров, девять из десяти головок уходит на экспорт.

Кстати, документ о модернизации ранее подписал Президент. А сейчас Александр Лукашенко оставляет на сырном кругляше символическую подпись.

«Молочка» Витебщины в стране на втором месте по прибыли с тонны сырья. Но модернизированные цеха загружены лишь на 75%. Глава государства предлагает развивать животноводство. Сёлам – жильё и инфраструктура, СПК – молочно-товарные комплексы, а молочным комбинатам – полная загрузка. Вот это действительно интеграция интеграций для АПК.

Александр Лукашенко:

Как только ты построишь здесь комплекс, совершенно по-иному будет жить эта территория. Это уже из моего опыта, когда мы начинали это всё делать. Мы начинали с самого худшего в стране хозяйства, и тогда я не представлял: тогда сказать, что у нас там роботы будут доить коров – да ты что! Сейчас одно из лучших в стране хозяйств.

Люди придут работать! Когда ему даёшь новый трактор.

Когда он приходит и видит, что там – доильный цех, аккуратно всё, чисто, и доярка будет получать там под 700-800 долларов в месяц… Слушайте, пойдут люди с удовольствием.

Двигаться вперёд надо и комбайнерам, и управленцам от АПК. Причём не ожидая с моря погоды, отмечает Президент. Через несколько лет уже можно будет оценить урожай от посеянных реформаторских идей для небогатых полей Витебщины. Белорусские аграрии прошли уже и не такие испытания. Некогда «битва за урожай» была экзаменом, а сейчас стала неудачным журналистским штампом.

Александр Лукашенко:

Журналисты некоторые нас критиковали, некоторые нас поддерживали, сочувствовали, помогали. Но это были битва, когда надо было мобилизовывать население. Просить людей. И это делалось на самом высоком уровне – это мною делалось. Помните эти селекторные совещания? Это была битва за урожай.

Сегодня этого нет, и мобилизация – она происходит на уровне трудовых коллективов. Уборочная кампания 10 (я уже не говорю о 17) лет тому назад и уборочная кампания, которая организована в стране в эти дни ­ это как в Одессе – «две большие разницы».

Но не хлебом единым может жить этот регион. А «Браславским Маяком» может быть не только одноименный СПК, но и местный агротуризм. Лишь из-за одного района всю страну называют Синеокой.

Здесь боле полусотни озёр и каждая вторая агроусадьба на Витебщине. Всего 300 агрогостиниц.

Курортной зоне стараются предать удобную и праздничную огранку.

Владимир Драневский, председатель Браславского районного исполнительного комитета:

У нас пять крупных фестивалей. Современный молодёжный фестиваль «Вива, Браслав». В городе у нас проживает 9 тысяч населения, продано – 16 тысяч билетов.

Кстати, такие уникальные места Беларуси в своё время пытались распилить как дерево. Тогда во время вмешался Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пресёк вот эту вот всю делёжку. И в Беловежской пуще уже несколько было объектов построено москвичами богатыми. Я их выселил оттуда. И вот тогда создал эти парки и подчинил себе, чтобы там не было никакого разбоя.

А сейчас многие семейные дачи сделали семейным бизнесом.

Да к тому же в сезон на работу в агроусадьбах привлекают и местных жителей. Давать людям землю и возможность развивать небольшой бизнес.

Александр Лукашенко:

Возьми по Браславскому району (а это надо сделать, может, и в других аналогичных районах), возьми карту. И возьми вот эти клочки. Это надо пройти практически самому, ногами, со своими людьми. И отметь эти 0,5 гектара, 1,5 гектара, 3 гектара. Ты в исполкоме, с моего общего разрешения, будешь продавать эти участки. Где-то дороже, где-то дешевле, кому-то – отдал (многодетной, допустим, семье). И ты это раздашь, но с таким условием: это должно быть в идеальном состоянии.

Благодаря агротуризму процветает в регионе и сувенирный промысел. Александру Лукашенко дарят деревянного линя.

Александр Лукашенко:

А это красиво! Спасибо.

Теперь поручения Президента по развитию Витебщины – в жизнь. Так что сейчас в самом северном регионе наступает самая горячая пора. Надо следовать одному из мэссиджей Всебелорусского собрания, который на «ура» поддержало все интернет-сообщество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.