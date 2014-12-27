Новый состав Правительства Беларуси должен успеть проявить себя до выборов Президента

Короткие предновогодние каникулы в честь католического Рождества каждый использует по-своему: от прогулок на морозном воздухе до зимней спячки выходного дня. Не спится и не гуляется Правительству, и не только из-за экономических тревог. А теперь уже можно добавить: новому составу Правительства! Суббота ознаменовалась великими кадровыми переменами в Беларуси.

Несмотря на то, что в стране сегодня выходной, в графике Президента – день рабочий. И хотя до новогодних праздников остается всего пару дней, не повод расславляться.

В 2015 год страна должна войти с новыми силами. Как говорится, времени на раскачку нет. Именно поэтому Александр Лукашенко 27 декабря принимает ряд кадровых решений. Новые должности получили 26 человек.

Встречаясь с новыми руководителями, Александр Лукашенко скажет: 2015 год для всех сродни экзамену. И обновленному составу Правительства, и руководителям ведомств, и предприятий предстоит не только держать планку, но и отвечать за результаты работы перед всеми белорусами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По традиции в год президентских выборов, я уже об этом вам тоже говорил, мы производим новые назначения и производим перемещение, ротацию кадров на всех уровнях, особенно что касается кадрового реестра Президента и Правительства нашей страны. Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав Правительства, высших органов власти напрягся и поработал. Чтобы ни у кого не было каких-то там сомнений (буду, не буду работать), я готов и после выборов, если все нормально сложится, работать с таким составом Правительства и с такими должностными лицами. Если нет, так жизнь же течет, все изменяется. Значит, у меня, откровенно вам говорю, есть еще один резерв после выборов.

Новые должности получили больше двух десятков человек. Назначения коснулись Правительства, Администрации Президента, ряда Министерств и крупных предприятий.

Новые руководители и у трех регионов Беларуси. А для кого-то пост губернатора стал ступенькой на пути к более высокой должности.

Александр Лукашенко:

Александра Николаевича Косинца – главой Администрации Президента Республики Беларусь.

Андрея Владимировича Кобякова – председателем Совета министров.

Экс премьер-министра Михаила Мясниковича Президент согласовал для назначения в установленном порядке на должность председателя Совета Республики.

Его преемник Андрей Кобяков был председателем Комитета госконтроля, 11 лет занимал должность вице-премьера, имеет опыт дипломатической работы послом в России. Последние 2,5 года был на посту главы Администрации Президента.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Назначение потребует, наверное, несопоставимых с предыдущей работой усилий. Я подтверждаю свою готовность работать на этой работе. Понимаю степень, меру и глубину ответственности. И хочу сказать и заверить и Президента, и белорусский народ, что я сделаю все возможное, что в моих силах, приобретенных за эти годы, на благо белорусского народа, на благо развития белорусской экономики.

Задачи перед белоруской экономикой очевидны. Ситуация в мире непростая, наша экономика, к сожалению, очень зависима от внешних рынков. Но в то же время хватает проблем и забот внутри. И мы должны навести идеальный порядок и идеальные результаты показывать внутри с тем, чтобы максимально минимизировать то негативное влияние, которое на нас оказывает мировая экономика.

Назначены и заместители премьер-министра. Ими стали Владимир Семашко и Наталья Качанова, в Правительстве она будет отвечать за социальную сферу.

Должность первого вице-премьера занял Василий Матюшевский. Кандидат экономических наук, он сделал карьеру в финансовой сфере. Больше 10 лет - на должности зампреда Нацбанка, руководил и «БПС-Сбербанком».

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для меня это личный серьезный вызов. Это, безусловно, огромная ответственность и честь. Что касается первых шагов, наша задача, безусловно, в первую очередь, это финансовая стабильность и нахождение в перспективе разумного баланса между стабильностью и развитием. Потому что, да, стабильность – это хорошо, но если перспектив развития нет, согласитесь, что мы скажем нашему народу.

У Национального банка Беларуси 27 декабря тоже появился новый руководитель. Важную для страны должность занял Павел Каллаур.

Александр Лукашенко:

Я думаю, все самое передовое мы освоили. И вэб-банки, и бпс-банки. И это очень нужно будет для работы в сегодняшних условиях. Я очень надеюсь, что эта ваша связка вместе с премьер-министром (вы видите, что я укрепляю блок экономический, потому что для нас самая большая опасность, я уже хочу повториться, это - экономика). Самая большая опасность, самая великая зона ответственности. Поэтому вся тяжесть и ответственность за экономику ляжет на вас. Вы люди подготовленные, еще раз подчеркиваю, вы поработали в самых передовых банках мира. И этот опыт должен перейти на вашу родную землю, где вы родились и, наверное, мы тут уже и умирать будем вместе с вами. Но, правда, не сейчас, а чуть позже.

Павел Каллаур с работой в Нацбанке хорошо знаком. До 2010 года был первым заместителем председателя правления. Последнее время руководил «Белвнешэкономбанком». Приоритеты работы в новой должности уже определил.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Для Национального банка и в целом для банковской системы сейчас приоритетной задачей является обеспечение финансовой стабильности. И в первую очередь это, безусловно, дальше реализовать меры по стабильности на валютном рынке, обеспечить валютообменные операции. Предыдущий мой опыт работы, в том числе и в качестве заместителя председателя Национального банка, как раз свидетельствует, что если имеет место быть понимание взаимодействия Национального банка с Правительством, если решения не откладываются, а принимаются оперативно, то, как правило, получается неплохой результат.

Александр Лукашенко 27 декабря согласовал кандидатуры Надежды Ермаковой и Петра Прокоповича для назначения в установленном порядке на должности председателей наблюдательных советов банков «БелВЭБ» и «БПС-Сбербанк».

И еще три новых руководителя в экономической сфере: в Министерстве по налогам и сборам и Минэкономики.

Александр Лукашенко:

Наливайко – министр по налогам и сборам. Ваша задача найти те места, важные для нас, где мы можем дополнительно пополнить бюджет без всяких напряжений в нашем обществе.

Зиновский – министр экономики. Но мы направляем туда и первого заместителя министра экономики. В качестве него будет работать Заборовский. Я думаю, что вот этот сплав опыта и молодости даст определенный результат.

Еще раз хочу напомнить, что выше у нас новые председатель Нацбанка, и вице-премьер, и премьер-министр. Также экономисты. Это пять человек, которые будут головой отвечать за ситуацию в стране в плане финансово-экономического развития.

Целый ряд задач стоит и перед сферой образования. Справиться с ними предстоит новому министру.

Александр Лукашенко:

Журавков – министр образования.

Назначен и новый министр промышленности. Им стал Виталий Вовк. До этого возглавлял «Минский завод колесных тягачей», а в сфере машиностроения проработал уже три десятка лет.

Подводить итоги жизни всей страны в цифрах теперь будет Инна Медведева. Она займет пост председателя Национального статистического комитета.

Новый руководитель и у Госкомимущества.

Александр Лукашенко:

Гаев – председатель Госкомимущества. Вы там работали, вы знаете эту сферу, опыта вам достаточно. Вы молодой человек, вам и карты в руки. Но надо навести железный порядок, учет, и, самое главное, отдачу от того государственного имущества, которое мы сегодня имеем.

Опыт Николая Снопкова в качестве министра экономики теперь пригодится на посту заместителя главы Администрации Президента Беларуси. На такую же должность назначили и Игоря Бузовского. До этого он успешно руководил Белорусским республиканским союзом молодежи.

Александр Лукашенко:

Снопков – заместитель главы Администрации Президента. Очень бы хотелось, чтобы его опыт прежней работы на экспертном уровне (а Администрация Президента это, прежде всего, будет экспертный уровень), чтобы он был задействован в полном объеме.

Игорь Бузовский – заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь. Вы продолжаете параллельно контролировать ситуацию до съезда в нашей молодежной организации (мы ее никому на откуп не должны отдать) и присматриваться к людям, которые заменят вас в этой должности. В общем-то, новая должность вам не новость. Вы работали в Администрации Президента. Ее хорошо знаете.

Сразу три новых губернатора и в белорусских регионах. Новые руководители уже в ближайшее время отправятся в Могилевскую, Витебскую и Брестскую области.

Александр Лукашенко:

Доманевский – председатель Могилевского облисполкома.

Шерстнев – председатель Витебского облисполкома.

Лис – председатель Брестского облисполкома.

Александр Лукашенко дал согласие и на назначение руководителей крупных предприятий.

Экс-министр промышленности Дмитрий Катеринич займет кресло генерального директора «БелавтоМАЗа». Руководить «Белшиной» теперь будет Алексей Яковлев. «Минский моторный завод» возглавит Игорь Емельянович, а холдинг «Бобруйскагромаш» – Александр Еремеев. Иван Протуро теперь директор предприятия «Гомельстекло».

Александр Лукашенко:

26 назначений, которые, может быть, для кого-то назначения явились новостью, но я решил это сделать, не дожидаясь Нового года для того, чтобы вы привыкли, когда люди будут отдыхать, к своим кабинетам. Поразмыслили над тем, как вы начнете Новый год и сразу же без раскачки начали действовать после рождественских праздников, то есть у вас практически выходных не будет, голова у вас будет занята планированием работы на будущее. И трудовые коллективы после праздников, и ваши подчиненные должны немедленно начать работать. То есть праздники для того, чтобы привыкнуть к тому делу, которым вы будете заниматься в ближайшие месяцы, годы, а, может быть, и десятилетия, дай бог.

Экзамен для всех нас – президентские выборы. Все должны работать так, чтобы нам народ в упрек не поставил ни одну из проблем.

От тех, кто 27 декабря получил новые должности, Александр Лукашенко потребовал приступать к работе без промедлений. Коллективам руководителей представят уже в ближайшие дни.