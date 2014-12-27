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С 28 декабря в Крым перестанут ходить поезда

27 декабря 2014 17:42
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Новости Украины. Крым фактически оказывается отрезанным от внешнего мира. Украина в одностороннем порядке полностью прекращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Все поезда теперь будут идти только до крымской границы. Это касается и перевозок. Грузы, поступившие 27 декабря, еще будут доставлены к месту назначения.

28 декабря в Крым поезда перестанут ходить совсем. Запрет касается также транзита по территории полуострова.

Пришлось отменить и железнодорожные рейсы в Симферополь и Севастополь из Москвы. Поезд, который 27 декабря должен был следовать из Минска в Симферополь, остановит движение в Гомеле. Остальные поезда в направлении Крым из Минска, начиная с 29 декабря, будут идти только до станции Запорожье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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