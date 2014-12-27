Александр Лукашенко: Ситуация по проблемным вопросам белорусской экономики нормализуется

Новости Беларуси. Ситуация по проблемным вопросам белорусской экономики нормализуется. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическому развитию. 26 декабря Правительство отчиталось о проделанной в непростых условиях работе.

Александр Лукашенко потребовал у руководства Нацбанка проинформировать об укреплении кредитно-финансовой системы в целом, Комитет госконтроля — проанализировать эффективность системы взаиморасчетов с Россией, а губернаторов и мэра Минска — рассказать о ситуации на местах.

Совещание по экономике в подобном формате уже проходило неделю назад. Тогда были приняты решительные меры, которые, как теперь уже ясно, сработали — ситуация стабилизировалась. Теперь главное не потерять контроль. В первую очередь над валютным рынком. Президент подчеркнул, что настало время работать с результатами тех решений.

Основной посыл: негативные последствия устранить, а позитивные тенденции — поддержать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Решая комплекс вопросов, мы определили главный, без которого не может быть решения других. Это стабильность на валютном рынке.

Теперь вопрос другой. Приняв ряд решений, мы даем себе отчет, что они имеют определенные последствия, в том числе, кроме позитивных, и негативные. Главное сейчас — развитие экономики. Экономика должна работать. Все надо делать во имя работы трудовых коллективов, потому что там наши люди — белорусский народ, который после праздников и до них должен прийти на рабочие места, работать и получать заработную плату. Вот вся логика. Поэтому вопрос номер один — последствия. Негативные последствия надо устранять, позитивные тенденции надо поддерживать. На это я каждый день ориентировал правительство до нашего совещания.

По-прежнему в центре внимания контроль над ценами и поддержка отечественного производителя.

Проблемы с ассортиментом, которые появились из-за неожиданно высокого спроса, теперь решены.

Продавцы, что называется, сделали кассу и уже готовы к любому предновогоднему ажиотажу.

Михаил Радьков, начальник отдела – менеджер универмага:

У нас достаточное количество товара. Мы обеспечим потребность наших покупателей, цены не изменились.

Покупатели:

— Есть очень интересные модели. И радует, что это белорусы.

— Ассортимент очень широкий, глаза разбегаются. Цены вполне приятные.

В общем, товаров достаточно.

На совещании Минторг обозначил три основных вектора дальнейшей работы. Это контроль уровня цен, ассортимента и поддержка торговых точек, которые не смогли достойно сработать в новых условиях.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Необоснованного повышения цен не будет. Если кто-то рассчитывает или показывает экономически обоснованные проблемы, которые у него возникают, мы будем рассматривать в индивидуальном порядке. Это вполне понятная схема, по которой мы будем работать. Что касается защиты прав потребителей, мы продолжаем эту работу и будем продолжать ее для того, чтобы обеспечить полное наличие товаров на прилавках магазинов как отечественного, так и импортного там, где он нужен.

Президент, в свою очередь, отметил, что в стране было сделано все для становления нормальной торговли. Но отдельным работникам и предпринимателям не следует рассчитывать на то, что в середине января «они смогут отбить недополученную выгоду».

Как заявил глава государства, тренд на контроль за ценами в стране сохранится навсегда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу заявить о том, что тренд, как модно сегодня говорить, на контроль за ценами в стране сохранится навсегда.

Мы видим, что сегодня наши торговые работники, посредники, торгаши и жулье, работающее в этом секторе, стали самыми богатыми людьми в стране. Люди, которые берут товар у предприятия и продают населению, они оказались самыми богатыми. Для меня это не было секретом. Мы сделали все для становления нормальной торговли в стране. Даже если завтра не будут больше создаваться торговые предприятия, наличие их у нас баснословное количество. Мы обойдемся и без нового. Но те, что функционируют, их заставим работать так, как положено. 2-3% рентабельности. Возьмем каждый вид товара на контроль, особенно импортное, поэтому выжидать что-то, что-то где-то припрятать с расчетом на то, что после 9-го, 15-го выбросим и получим баснословные цены и еще карманы больше набьем, не приходится.

О ситуации на валютном рынке рассказала Надежда Ермакова.

Проблема дефицита валюты в обменниках уже решена: 23 декабря в страну была завезена большая сумма наличной валюты. Еще около 200 миллионов долларов по заказу Нацбанка в Беларусь доставят 29 декабря. В итоге курс продажи (плюс 30-процентный сбор) приобрел нормальное соотношение относительно курса покупки.

Комиссия на покупку может быть отменена и раньше 1 февраля, то есть запланированной даты.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

С учетом ситуации не исключено, что этот сбор будет отменен раньше. Может быть, он будет отменяться постепенно, не сразу полностью, но ситуация подсказывает, что отмена будет.

На совещании удалось обсудить абсолютно все актуальные вопросы, в том числе разговор коснулся и экспорта мясо-молочной продукции в Россию.

По информации вице-премьера Михаила Русого, в ближайшее время еще 3 предприятия возобновят свои поставки.

Сам прецедент — повод с удвоенной энергией взяться за работу.

Перед производителями и МИДом поставлена задача в 2015 году активно продвигать отечественную продукцию на экспорт.

Это тоже хорошая возможность привлечь в страну валютные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.