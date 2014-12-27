Встреча президентов стран ОДКБ и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Итоги

Новости России. Важные политические новости 23 декабря приходят из Москвы, где с визитом находится президент Беларуси. Военную и экономическую безопасность обсуждали на двух саммитах в Кремле. Здесь прошла встреча президентов стран ОДКБ и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Наверное, как никогда часто за последний год встречались лидеры Беларуси, России и Казахстана. Все для того, чтобы сделать общий Евразийский экономический союз реальностью с 1 января. И главное, чтобы этот союз был эффективным. Скользить по интеграционному треку сегодня ой как непросто. Для этого и встречаются президенты 23 декабря в Москве, чтобы обсудить все вопросы сотрудничества и безопасности.

Переговоры по традиции проходят в Большом Кремлевском дворце. Дружеское рукопожатие лидеров Беларуси и России в «красной гостиной» под Новый год уже стали привычным делом.

Бодрит не только красный фон кремлевских интерьеров, но и повестка дня. Намечены сразу два саммита.

До начала Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли пообщаться с глазу на глаз в ожидании коллег. Утро для президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана начинается с военного сотрудничества. Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят страны, блюдет спокойствие в регионе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Беларуси мы понимаем, что ситуация у наших границ еще никогда не была столь напряженной и взрывоопасной. Масштабные риски и вызовы требуют скоординированной политики всех нас. В складывающихся условиях основным средством разрешения конфликтов, снижения напряженности в отношениях должны быть, прежде всего, дипломатические меры.

На укрепление авторитета ОДКБ будет работать твердое и аргументированное продвижение на международных площадках всеми государствами-членами нашей общей позиции.

Расширение политического взаимодействия с основными универсальными и региональными международными организациями должно входить в число постоянных приоритетов. Сохраняет свою первостепенную важность укрепление силового потенциала ОДКБ.

Президент Беларуси предлагает использовать существующие механизмы в ОДКБ и на экономическое благо евразийского объединения. Составы этих союзов становятся почти идентичными.

Александр Лукашенко:

Сегодня по мере расширения и развития общего экономического пространства в формате Евразийского экономического союза, членский состав которого уже практически идентичен составу ОДКБ, возрастает важность защиты наших экономических интересов. Полагаю, что для этого могут быть использованы существующие в ОДКБ механизмы взаимодействия специальных и других служб, способные создать заслон организованным преступным группировкам, которые уже сегодня пытаются найти лазейки и использовать новые экономические условия в своих преступных целях.

Я не раз подчеркивал, сегодня повторю: Беларусь была и остается верной союзническому долгу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. И при этом, как некоторые тут пытаются, и сегодня в том числе, анонсируя нашу встречу, мы не приехали в Москву с протянутой рукой что-то просить взамен чего-то. Я убежден, что решения сегодняшней сессии будут способствовать дальнейшему укреплению безопасности наших государств региональной и глобальной стабильности в мире.

В целом шла речь о том, насколько страны готовы реагировать на кризисы в регионе. В это непростое время нужны согласованные подходы.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Наш саммит проходит в непростой период – ситуация динамично меняется в мире. Обостряются старые проблемы, но появляются и новые, к сожалению. Проходит деформация системы глобальной безопасности. Все это требует от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом, по противодействию терроризму, наркоторговле, трансграничной оргпреступности.

На этой встрече Эмомали Рахмон явно перетягивал внимание на себя. Мало того, что говорили об итогах помощи его стране по укреплению границы с Афганистаном, так к тому же председательство в ОДКБ переходит от России как раз-таки к Таджикистану.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Таджикистан рассчитывает на то, что в следующем году будет полностью реализовано решение Совета коллективной безопасности об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению таджикско-афганской границы от 23 сентября прошлого года. О насущной необходимости этого в свете ситуации, которая складывается в соседних с нами регионах, я уже говорил коллегам не один раз. Хочу лишь заметить, что на долю Таджикистана выпала сложная миссия буфера на пути расползания по всему советскому пространству терроризма, радикализма, экстремизма и контрабанды оружия и наркотиков.

Министры обороны стран ОДКБ уже утвердили план боевой подготовки на 2015 год (будут организованы совместные учения), а также план по противодействию терроризму и экстремизму. Одобрен проект антинаркотической стратегии стран ОДКБ до 2020 года. Собираются создавать в объединении и авиационные силы.

По итогам переговоров подписан пакет документов. Суть в том, что страны должны лучше координировать свои действия по вопросам безопасности и на равноправной основе.

В том числе лидеры стран ОДКБ приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что нужны экстренные меры по преодолению гуманитарной катастрофы на востоке Украины и также нужно выполнение минских договоренностей.

Президенты прервались на рабочий обед, чтобы затем вернуться к делам почти в таком же составе. Правда, уже без Рахмона.

Идеи Евразийского союза вместе с Беларусью, Россией и Казахстаном разделяют Армения и Кыргызстан. Все вопросы по нему должны были дошлифовать за последние месяцы 2014 года.

Несмотря на все сомнения, главой нашего государства был подписан интеграционный договор в Астане в мае. Общий рынок в 170 миллионов человек заманчив и для других стран. В создании зоны свободной торговли заинтересованы Вьетнам, Турция Израиль.

В октябре договор о присоединении подписал глава Армении Серж Саргсян. Все процедуры по вступлению в ЕАЭС завершились в этой стране. Со 2 января государство – полноправный участник союза.

23 декабря свою визу под договором о присоединении Кыргызстана поставил и Атамбаев. Постепенно тройка государств превратилась в пятерку партнеров.

Это попытка построить новую экономику на постсоветском пространстве. В планах – увеличить общий ВВП в странах Евразийского союза в 2,5 раза.

В целом, президенты заверили более 20 документов. Накопились. Они так или иначе касаются работы в будущем союзе: как будет встречаться Евразийский экономический совет, кто и как будет председательствовать в объединении, каков бюджет и как будет строиться работа судебного органа.

Итоги президенты подвели, выйдя после большого переговорного дня к СМИ. Александр Лукашенко признал: эти переговоры были сложными, а отношения внутри Таможенного союза проходят серьезные испытания.

Александр Лукашенко:

Вы, журналисты, хорошо знаете, что происходило на границе России с Беларусью в августе этого года, точнее с августа этого года. Сами подробно информировали о предмете прошедших в ноябре-декабре в наших столицах многочисленных двусторонних консультаций на разных уровнях. Вот и ответьте тогда на вопрос, есть ли на сегодняшний день между нами реальная либерализация условий торговли.

Вот уж точно подложили партнеры по интеграции нам в бочку евразийского меда ложку дегтя своими претензиями. Вроде, и декларировали общий рынок товаров, услуг, рабочей силы без всяких барьеров, а на деле приостановили поставки белорусского продовольствия в Россию. Теперь медлят с полным снятием запрета.

Александр Лукашенко:

Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции белорусских предприятий в Российскую Федерацию. Более того, вопреки всем международным нормам нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию. Более того, как стало известно в результате сегодняшних переговоров с Владимиром Владимировичем, и без его согласия. Отсюда вывод: четкого механизма взаимодействия и контроля в рамках Единого таможенного пространства пока в полном объеме нет. А самое грустное: от ЕЭК (нашей комиссии, нашего, если можно так сказать, попросту, Правительства) не просматривается никакого стремления хоть как-нибудь изменить ситуацию. Представляется, что комиссия фактически дистанцировалась от решения действительно чувствительных проблем.

Как видите, отношения внутри Таможенного союза и ЕЭП проходят через серьезнейшие испытания. Есть вопросы, однозначных ответов на которые, к сожалению, пока нет. А время их уже настоятельно требует.

В январе-сентябре 2014 года объем взаимной торговли государств-членов Таможенного союза и ЕЭП составил $42,8 млрд. Это лишь 89,5% к аналогичному периоду прошлого года. Промедление с принятием на данном этапе жизненно важных решений может обернуться не только потерей динамики объединительных процессов, но и откатом назад, чего народы наших государств современным политикам не простят, особенно учитывая нашу практику работы, взаимоотношений в рамках СНГ. Второго СНГ народы не потерпят.

Президент Беларуси попросил не нагнетать журналистов обстановку вокруг интеграции и не искать тайного смысла там где его нет.

Александр Лукашенко:

Некоторые средства массовой информации заявили о том, что вот, видите ли, союзники хотят что-то в данной ситуации, приехав в Москву, отжать, отщипнуть от России. Во-первых, никто сюда просто так не приехал. Это было согласовано с главой государства российского, который является инициатором Таможенного союза в нынешнем его виде. Мы его поддерживаем и будем поддерживать. Может быть, кто-то и хочет что-то сегодня отщипнуть от России, потребовав в сложные времена что-то от нее, от России. Но не Беларусь. Поэтому не переводите, пожалуйста, стрелки на Беларусь. Мы сюда не приехали с протянутой рукой. И если русским, россиянами, нашим братьям нужно что-то будет и мы на что-то способны, президент знает: мы всегда подставим свое плечо.

Все страдали, Владимир Владимирович, что Путин не будет встречаться с Лукашенко, потому что, вот, он по каким-то причинам. Не страдайте. Мы с Владимиром Владимировичем обсудили весь комплекс проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями. Он не такой уж и сложный. Если президенты берутся за этот комплекс, он всегда решался. Мы не первый год работаем президентами. Решаются эти проблемы и сегодня. Не надо вокруг этого создавать ажиотаж.

Или типа того, как сегодня некоторые политологи и журналисты в Российской Федерации заявляют, что у Лукашенко год особый 2015-й. Пройдут президентские выборы, поэтому есть шанс и возможность его отстроить. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить, он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ.

Глава Казахстана напомнил, что для строительства Евразийского союза понадобилось почти два десятилетия. Союз стран теперь будет противостоять угрозам, которые сегодня существуют. Об этом говорил и Владимир Путин.

Владимир Путин:

Мы последовательно и успешно прошли все этапы интеграции, начав с образования Таможенного союза, который потом трансформировался в Единое экономическое пространство. Планомерно сближали и сблизили, синхронизировали нашу совместную работу в торговле, в других областях экономик. А сейчас переходим на более высокую ступень интеграции, с беспрепятственным передвижением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Напомню, что создается общий рынок, действующий на основе универсальных правил и норма Всемирной торговой организации с более чем 170 млн потребителей и совокупным ВВП, превышающим 4,5 трлн долларов. Отмечу, что все участники интеграционного процесса уже ощущают его реальную выгоду. Устранены многие существовавшие ранее таможенные и административные барьеры, существенно расширились возможности для бизнеса, для реализации совместных инвестиционных проектов.

Как это ни банально, но любой союз должен приносить пользу людям. Все решения приняты, теперь странам, хочешь не хочешь, придется как канатоходцам балансировать между национальными интересами и межгосударственными обязательствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.