Александр Лукашенко о развитии сельского хозяйства: «Посмотрим, какой эффект дали принимаемые мной меры»

Новости Беларуси. Продукция белорусского сельского хозяйства – одна из основных статей экспорта. И не только в Россию.

Нашу молочку хорошо знают и в государствах СНГ, и на европейском рынке, и на других континентах.

Как обстоят дела в агропромышленном комплексе главе государства 20 сентября доложили вице-премьер Михаил Русый и руководитель аграрного ведомства Леонид Заяц. О том, какие задачи поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях сейчас уже завершается уборочная. Во Дворце Независимости 20 сентября начался большой разговор о сельском хозяйстве в целом. Что сделано, текущее положение дел и главное – будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы мне хотите доложить о глубоком реформировании сельского хозяйства – не надо. Я вас позвал для того, чтобы вы к ноябрю месяцу подготовили большое совещание, на уровне Президента. И мы там и отчёты ваши, и предложения послушаем.

И самое главное: посмотрим, какой эффект дали принимаемые мной меры по поддержке сельского хозяйства.

И эти меры, как вы помните, вы в правительстве вырабатывали и выносили на рассмотрение Президента. Я принимал решение. Вы же знаете, что это всё под контролем. Поэтому вот эти вот глобальные вопросы мы рассмотрим с вами в ноябре.

А это – как начало подготовки к этому совещанию.

Ярмарки, осенние распродажи по всей стране – от крупных городов до небольших населённых пунктов – поручение Президента. Аграриям надо предоставить выгоднее возможность продать выращенное, населению – купить подоступнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей интересует главное: чтобы на прилавках была продукция нашего села по доступным ценам. Люди прекрасно начали разбираться, что то, что из-за рубежа, то неизвестно что. И неизвестно потом с кого спрашивать за поставки импортной продукции.

А то, что наше, если плохо, то они прекрасно знают, что Президента найдёт с кого спросить.

К чему я это? Что люди сегодня в подавляющем большинстве потребляют собственный продукт. И это хорошо. Они довольны нашей продукцией. И их интересует, будем ли мы обеспечены и сегодня, и завтра (особенно в зимний период времени, в весенний период времени до нового урожая) своими продуктами питания, своей одеждой, своими техническими культурами, типа картофель, кукуруза и так далее, свёкла. И меня это прежде всего интересует.

Есть интересные цифры. На собственном рынке продали больше отечественных продуктов. При этом внутренние потребности обеспечиваются своим только на 85%. Альтернатива – зарубежные продукты, они тоже в свободной продаже. Растёт белорусский экспорт товаров села.

Каждый день за границу продаётся товаров на 14 миллионов долларов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Экспортный потенциал, в текущем году, мы думаем, что прирастём на 17-18% к прошлому году. Полагаю, что где-то на 3,5 миллиарда долларов продовольствия мы должны продать на внешние рынки (это по системе нашей). Плюс потом пойдёт частный сектор и прочее, поэтому по итогам года за 5 миллиардов долларов мы должны иметь. Вот такой экспортный потенциал на продовольствие.

Президентом поставлена задача: больше закупать у населения излишков с приусадебных участков. Прежде всего – яблок, в этом году они уродились. Слабое звено АПК – убыточные сельхозпредприятия. Сейчас их 365. Поддержка села, с одной стороны, помогла решить проблему продовольственной безопасности.

С другой – нашлись производства, берущие кредиты с пониманием того, что их можно не возвращать.

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Государственные программы модернизации сельского хозяйства, модернизации наших ферм (особенно молочных ферм), модернизации мясомолочных заводов, мясных заводом сработали. Мы не экспортировали на миллиарды долларов нашей продукции, если бы этого не было. Теперь мы должны ждать от нашего сельского хозяйства отдачи.

Главная проблема у нашего сельского хозяйства – экспорт и эффективность, два «Э». Все наши ЭСПК давно привыкли к тому, что кредиты дадут, а потом – спишут. Давно надо привыкать к тому, что за всё надо платить.

Городокское предприятие – Райагропромснаб – должно 75 миллиардов в общей сложности.

Некогда крупное крепкое хозяйство приехал спасать антикризисный управляющий.

Леонид Михайлов, антикризисный управляющий сельхозпредприятия «Городокский райагропромснаб»:

Есть критерии, которые оценивают платёжеспособность предприятия. И в отношении Городокского райагропромснаба, исходя из этих критериев, и было принято решение, как проект, такой пилотный эксперимент в отношении сельхозпредприятия – возбудить процедуру банкротства. Основные критерии – это, конечно, закредитованность предприятия, кредиторская задолженность. Помимо банка это иные поставщики.

Появился целый ряд документов, призванный помочь таким предприятиям. Создано агентство по размещению проблемных кредитов.

Михаил Русый:

Сейчас надо каждый день, каждую минуту работать с этими предприятиями. Если работать так, как прописано в указах (а мы по-другому не можем), то в течении следующего и 2018 года можно будет реально эти предприятия, будем говорить, оздоровить. И дать им возможность получать и прибыль, и продукцию с другой себестоимостью. И вовлечь в оборот ещё целый пласт таких подходов.

Президент проверит и исполнение данных им поручений.

Александр Лукашенко:

Всем вам было поручено разобраться с пресс-подборщиками, которые заворачивают корма в плёнку. Это – наше спасение при нашем климате, даже пусть он суше стал. При Витебской, Могилёвской, север Минской области это – спасение. Траншей у нас не хватает, куда заготавливаем сенаж и силос.

И мы чётко определились: нам надо иметь свои рулонные прессы для того, чтобы закрывать в плёнку корма.

Вы плакали, что у вас то сетки нет, то плёнки нет. Всё это произвели в стране. Мы договорились, что в будущем году вы покажете мне белорусский пресс, который будет не хуже немецкого, датского или французского, или ещё какого-то.

То есть каждому из вас давались конкретные поручения. Как они выполняются или выполнены?

В свободной экономической зоне выпускается три модели пресс-подборщиков по голландской технологии. Одна модель для обмотки сена и соломы сеткой, две – плёнкой.

На данный момент мощность – 300 единиц техники в год. В Беларуси делается только 150 деталей.

Остальные идёт из Голландии. Но вообще-то число отечественных комплектующих с 2009 года растёт.

Юрий Малевич, главный инженер предприятия:

Первый комплект деталей – мы порядка 50 деталей производили – это было, получается, в 2012 году. Мы начали локализацию производства. Постепенно, параллельно ведя переговоры с компанией-держателем прав на производство этой машины, мы углублялись в локализацию, следуя программе нашего государства по увеличению уровня белоруской составляющей в продукте.

Денис Глушаков, заместитель директора по кормопроизводству сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

Заготовка данного вида корма позволяет нам преподнести его в виде так называемых «консерв» для молодняка и для молочного скота. И, во-вторых, данный вид корма преподносится в первоначальном виде, то есть с сохраненим всех питательных веществ.

Дедовская полимерная упаковка фактически консервирует. Останавливаются микробиологические процессы, трава «не дышит». Качественные и дешёвые корма делают пресс-подборщики.

В Европе они уже много лет на службе аграриев. У нас такие технологии начали осваивать недавно.

Конечно, пока предпочтению отдают импорту: иностранец быстрее и надёжнее.

Денис Глушаков:

Белорусская линейка техники, которая сегодня представлена на рынке, имеет следующий ряд недостатков: при повышенной влажности массы при прессовании, происходит забивание подборщиков. Раздельное применения процессов: обмотка рулонов и непосредственно прессование, для этого необходима дополнительная техника для доставки. Использование зарубежных аналогов позволяет проводить процесс непосредственно прессования данной массы с обмоткой буквально одной единицей техники.

Зерновые убраны на 99,7%.

То есть уже можно говорить о весе республиканского каравая. В 2016 году он меньше прошлогоднего: сказались засушливые июнь и май.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Здесь никакой трагедии нет в этом году. Республика Беларусь собрала 7 миллионов 22 тысячи тонн зерна в сельхозпредприятиях. Так же ожидается урожай кукурузы в объёмах 1,3 миллиона тонн. Амбарный вес позволяет обеспечить сегодня внутренние потребности в продовольственном зерне.

Самая главная проблема сегодня – оздоровление экономического развития ПК, экономики, субъектов хозяйствования. Очень серьёзно адаптировать технологии по производству продукции, чтобы избавиться от этих издержек, которые порой возникают.

Основные цифры и выводы будут сделаны позже, когда будет проанализировать весь объём информации об агропромышленном комплексе страны.