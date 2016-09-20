Сотрудничество с ЮАР: Минская область готовится к двустороннему договору

Новости Беларуси. Минская область готовится подписать договор о двустороннем сотрудничестве с Южно-Африканской Республикой.

Делегация провинции Фри-Стейт прибыла с трёхдневным визитом.

Иностранные гости уже посетили несколько предприятий в Борисовском районе. Южно-африканских партнеров интересуют белорусские технологии в производстве. Они намерены перенять наш опыт по переработке сельхозпродукции.

Представители ЮАР высказались и о высоком уровне белорусского образования.

Уже многие годы африканские студенты проходят обучение в вузах нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Элиас Магашуле, глава провинции Фри-Стейп Южно-Африканской Республики:

Мы стремимся улучшить сельское хозяйство нашей страны, и у вас мы увидели, каким образом это можно сделать. Для нас важно научиться изготовлять готовую продукцию из мяса и молока. Для того, чтобы качественно это делать, мы отправляем к вам своих студентов. Кроме того, наш регшион заинтересован в сотрудничестве в строительной отрасли. Так же мы ищем новые перспективные направления взаимодействия.

Намасанта Мария Сибанда-Туси, Чрезвычайны и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Республике Беларусь:

В Беларуси мы не случайно. Мы много раз могли удостовериться, какими высокими технологиями обладает ваша страна. Это качается строительства, сельского хозяйства, образования. Вам есть что проедложить, нас так же есть, что дать вам взамен.