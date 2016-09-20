Прямой эфир

Сотрудничество с ЮАР: Минская область готовится к двустороннему договору

20 сентября 2016 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская область готовится подписать договор о двустороннем сотрудничестве с Южно-Африканской Республикой.

Делегация провинции Фри-Стейт прибыла с трёхдневным визитом.

Иностранные гости уже посетили несколько предприятий в Борисовском районе. Южно-африканских партнеров интересуют белорусские технологии в производстве. Они намерены перенять наш опыт по переработке сельхозпродукции. 

Представители ЮАР высказались и о высоком уровне белорусского образования.

Уже многие годы африканские студенты проходят обучение в вузах нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Элиас Магашуле, глава провинции Фри-Стейп Южно-Африканской Республики:
Мы стремимся улучшить сельское хозяйство нашей страны, и у вас мы увидели, каким образом это можно сделать. Для нас важно научиться изготовлять готовую продукцию из мяса и молока. Для того, чтобы качественно это делать, мы отправляем к вам своих студентов. Кроме того, наш регшион заинтересован в сотрудничестве в строительной отрасли. Так же мы ищем новые перспективные направления взаимодействия.

Намасанта Мария Сибанда-Туси, Чрезвычайны и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Республике Беларусь:
В Беларуси мы не случайно. Мы много раз могли удостовериться, какими высокими технологиями обладает ваша страна. Это качается строительства, сельского хозяйства, образования. Вам есть что проедложить, нас так же есть, что дать вам взамен.

# Беларусь-ЮАР # Элиас Магашуле # Намасанта Мария Сибанда-Туси

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси поручил предоставить аграриям все условия для реализации продукции
20 сентября 2016 13:41

Президент Беларуси поручил предоставить аграриям все условия для реализации продукции

Александр Лукашенко призвал Россию определиться с будущим интеграционных проектов
20 сентября 2016 13:39

Александр Лукашенко призвал Россию определиться с будущим интеграционных проектов

Проблемы изменения климата: в Минске собрались ведущие экологи со всей планеты
20 сентября 2016 10:31

Проблемы изменения климата: в Минске собрались ведущие экологи со всей планеты