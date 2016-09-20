Президент на встрече с Григорием Рапотой: «Мы должны определиться: или идём на углублённую интеграцию государств, или нет»

Новости Беларуси. Проблемные вопросы, которые сказываются на белорусско-российских отношениях, Александр Лукашенко 20 сентября обсудил в государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой.

Президент Беларуси призвал Россию определиться с будущим совместных интеграционных проектов. Сейчас стороны готовятся к важным переговорам. В ближайшие месяцы состоится Высший госсовет Союзного государства – диалог на уровне президентов Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скрывал и не буду в этом разговоре скрывать: слишком много проблем наметилось у нас в стране, слишком много критики в адрес не только интеграции на уровне двух государств, но и на уровне Евразийского экономического союза, да и СНГ. Хотя СНГ ту функцию, которую может выполнять, выполняет и движется теми темпами, которые мы задаём для СНГ. Главное – это, конечно же, Евразийский экономический союз и союз Беларуси и России.

Достаточно сказать, что в прошлом году торгово-экономические отношения наших государств были не на лучшем уровне.

Более того, мы обвалились там процентов на 40.

Печально, что в этом году даже к уровню прошлого, провального, года у нас с Россией за полгода товарооборот снизился ещё на 10%. Это никуда не годится. Мы всегда гордимся тем, что товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили.

О чём это говорит? Это говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объёмы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Практически никакой. Более того, мы телепаемся (иначе не скажешь: вы, наверное, в курсе дела) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь.

Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но, понимаете, что давления я не потерплю, и белорусы тоже.

Наши товары при поставках в Россию блокируются, особенно продукты питания, которые Евросоюз закупает и готов закупать. Но в России они почему-то «некачественные». Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию,

мы бьём по карманам олигархов от сельского хозяйства в России.

Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, какие), а правительство даёт команду «фас» разного рода чиновникам, от Россельхознадзора и так далее.

Они у нас три предприятия открывают для поставок – пять закрывают, пять открывают – шесть потом закрывают. Идёт неприкрытое давление. Я почему открыто об этом говорю? Потому что уже надоело, это уже через край, дальше так продолжаться не может.

Ещё говорю это потому, чтобы вы понимали, на каком фоне мы сегодня говорим о дальнейшем развитии нашего союзного проекта. То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты. Но своё участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и Администрации Президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие, прежде всего в Евразийском экономическом союзе.

Если так будет продолжаться, зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи в так называемом правительстве в ЕАЭС, около девятисот – это точно. И какой результат? Зачем платить деньги на содержание в Москве, самом дорогом городе мира, высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали.

Мы им найдём работу здесь, а то, что там будут приниматься решения, мы с ними согласимся, потому что их практически нет.

Мы нарушаем то, о чем мы договорились. Опять же, я это говорю не для того, чтобы поднять тут бурю возмущения. Нет, ни в коем случае. Но я ещё раз говорю: скрывать это нельзя. Мы должны чётко определиться: или мы идём на углублённую интеграцию государств, или нет. И самое главное: мы будем исполнять заключённые договоры и обязательства или не будем? Вот это главный вопрос для нас.

Вы хорошо знаете Беларусь, вы знаете нашу ситуацию и наше положение. Прекрасно понимаете, что мы не собираемся здесь бежать впереди паровоза и кого-то излишне дёргать – нам это не нужно. Мы всегда старались приспособиться к своим соседям, чтобы им не мешать. Но у нас же есть собственные интересы.

Я просил бы вас более активно подключиться на уровне правительства и Президента России к отстаиванию наших общих интересов Беларуси и России.

Я бы вас просил опираться на все возможности и как-то аккуратно, как вы это умеете делать, дипломатично все-таки россиян подталкивать к решению проблемных вопросов. В противном случае Высший госсовет, о котором мы будем сегодня говорить, выльется опять в какие-то препирательства, замалчивания. А нам надо вперёд двигаться, если мы проводим на уровне глав государств, правительств, высших должностных лиц такое заседание.

Возникающие разногласия не должны вредить отношениям двух государств. Об этом в разговоре с журналистами заявил Григорий Рапота.

Он также отметил, что все проблемные вопросы необходимо решить накануне заседания Союзного Совмина.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

У нас, естественно, возникают время от времени какие-то проблемы. Сейчас много пишут о вопросах цены на газ. Возникновение тех или иных проблем, естественно, всегда будет. Главное, чтобы оно не носило антагонистический характер, который может кардинально повредить нашим отношениям. Возникают вопросы с реэкспортом каких-то компьютеров по территории Беларуси, и много других.