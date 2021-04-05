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Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»

05 апреля 2021 15:36
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Новости Беларуси. В апреле календарь напомнит нам о самой масштабной техногенной катастрофе – аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя десятилетия Беларусь научилась не бояться, а жить с последствиями трагедии.

Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»-1

Уроки Чернобыля 35 лет спустя. Хроника событий в первые месяцы после катастрофы глазами ликвидатора.

Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»-4

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветеранов Чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов:
Очень тепло. Большая луна и тишина. Никого в деревне нет. Вот это немножко вызывало какое-то неприятное ощущение, как бы находишься на какой-то безлюдной планете.

Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»-7

Из первых уст узнаем, как сегодня живут люди на пострадавших территориях.

Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»-10

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас уже давно нет какого-то такого страха, наверное. Потому что предприятия работают, дети рождаются. Только там тоже есть свои правила.

Об уникальном белорусском опыте возрождения загрязненных земель, который востребован учеными по всему миру, расскажут эксперты в программе «Постскриптум» во вторник, 6 апреля, в 19:00 на телеканале СТВ.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Юлия Бешанова # Владимир Каменков # Жанна Чернявская # Фотофакт

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