Как живут люди на пострадавших территориях и что рассказывают ликвидаторы о первых часах после аварии в Чернобыле? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. В апреле календарь напомнит нам о самой масштабной техногенной катастрофе – аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя десятилетия Беларусь научилась не бояться, а жить с последствиями трагедии.

Уроки Чернобыля 35 лет спустя. Хроника событий в первые месяцы после катастрофы глазами ликвидатора.

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветеранов Чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Очень тепло. Большая луна и тишина. Никого в деревне нет. Вот это немножко вызывало какое-то неприятное ощущение, как бы находишься на какой-то безлюдной планете.

Из первых уст узнаем, как сегодня живут люди на пострадавших территориях.