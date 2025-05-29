Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Как сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, Турция готова вновь предоставить площадку для встречи сторон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация России во главе с Владимиром Мединским в этот день будет готова представить Украине меморандум по мирному урегулированию. В документе, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва изложила свою позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах, заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.

Напомним, переговоры, которые прошли в Стамбуле 16 мая, стали первыми между представителями Украины и России с 2022 года. Делегации возглавляли помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров.