Опрос: накануне второго тура выборов в Польше Навроцкий опередил Тшасковского

Польская избирательная кампания продолжает удивлять и каждый день преподносит какие-то сюрпризы. На финишной прямой в гонке за главный государственный пост вдруг вырвался вперед Кароль Навроцкий – главный соперник фаворита кампании Рафала Тшасквского, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорят данные последнего опроса, который провела Национальная исследовательская группа «Виртуальна Польска». Правда, разрыв между претендентами по-прежнему небольшой – чуть более 1 %. Представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Навроцкий может рассчитывать на поддержку чуть более 50 % поляков. А за кандидата от правящей гражданской коалиции, мэра Варшавы Тшасковского готовы отдать голоса 49,3 % избирателей. Сегодня, 30 мая, у кандидатов есть последняя попытка убедить поляков проголосовать за себя. Завтра наступит день тишины.

В целом эта кампания запомнилась всякого рода компроматом и скандалами, связанными в том числе с неподобающим поведением кандидатов. Чего стоит, например, поступок Навроцкого, который во время теледебатов проглотил подозрительный пакетик. Или сомнительные сделки с недвижимостью Тшасковского, который, являясь мэром польской столицы, использует служебное положение для решения своих финансовых дел.

Впрочем, отметились и польские СМИ, которые подливают грязи. Некоторые интернет-издания стали тиражировать фейковые новости. Например, недавно появилось сообщение о том, что бланки для почтового голосования якобы будут заражены каким-то вирусом. Испугает ли это поляков и остановит ли их на пути к участкам для голосования, узнаем уже 1 июня.