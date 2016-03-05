Александр Лукашенко: Сегодня у власти в КНР находится по-европейски решительный человек

Это в последние годы Минск стал настолько известен в мире. И, я бы даже сказал, в последние 20 лет. Одни лишь Минские соглашения чего стоят. А какие еще белорусские города или топонимы знают в иных странах? Безусловно, Брест, Брестская крепость на слуху, Березину хорошо помнят французы со времен Наполеона. И, конечно же, Слуцк, слуцкие пояса. Во времена Радзивиллов шелк в Речь Посполитую попадал из восточных стран, возможно, тоже из Китая. Почему тоже? Потому что сегодня качественные слуцкие пояса ткут, возродили-таки производство, ткут из китайских шелковых нитей. И не только поэтому Беларусь оказалась на новом великом «Шелковом пути». Это мы переходим уже к следующей теме.

Китай реализует гигантский проект. Очевидно, не только экономический. Караванные тропы заменят автострады, железнодорожные магистрали. А вместо караван-сарая строятся транспортные логистические центры и такие опорные научно-производственные базы, как Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Президент Лукашенко называет его жемчужиной «Шелкового пути», намекая, очевидно, на значимость этого великого жемчужного камня и для Китая, и для Беларуси.

Давайте посмотрим фрагмент интервью для центрального телевидения Китая, которое Александр Григорьевич дал на этой неделе. Это интервью войдет в шестисерийный фильм «Один пояс, один путь».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у власти в Китайской Народной Республике находится человек решительный. Я бы даже сказал, не по-китайски решительный, а по-нашему, по-европейски, решительный человек, который принял такое мужественное решение. И когда он обратился ко мне обсудить эту проблему и потом определить в Беларуси большой участок земли в удобном месте для создания, как он это назвал сейчас, жемчужиной «Великого шелкового пути», экономического пояса «Шелкового пути», я принял такое решение и мы выделили в очень удобном месте, как он сказал «красивее мест я не видел», большой участок земли для того, чтобы создать здесь основную платформу «Шелкового пути», экономического пояса «Шелкового пути» в этом великом движении от Китая до Европейского союза. Здесь должны быть созданы, и это наше жесткое требование с Си Цзиньпином, предприятия, выпускающие продукцию нового поколения. Почему? Надо понимать, что Беларусь в центре Европы, а Европа, Европейский союз – это высокотехнологичный союз. Создавать здесь продукцию прошлого века и пытаться потом продать на этих рынках бесперспективно. Согласитесь, что Беларусь как никакая другая страна к этому готова и подходит для этого. Мы имеем очень разветвленную инфраструктуру. Отсюда товары могут поставляться (произведенные здесь и реализуемые товары Китайской Народной Республики, Беларуси и других государств), могут реализовываться как на Юг, так на Север, на Запад, на Восток.

Цель одна. Коль мы производим товар, откровенно говорю, мы его должны продать. Если мы его продадим, значит мы улучшим жизнь нашего народа, белорусского и китайского, а также усилим позиции наших государств. Этот проект не направлен против кого бы то ни было. Величие этого проекта – в великой идее объединения. Объединения экономического, торгового. А следом за этим обязательно придет единение культур, идей, мыслей и людей.