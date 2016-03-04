Александр Лукашенко вручил госнаграды женщинам Беларуси в канун 8 Марта

Новости Беларуси. И начнем выпуск с события, в центре которого прекрасная половина Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня, 4 марта, царила душевная атмосфера. Президент поздравил женщин в канун 8 Марта, вручив высокие награды за достижения в профессии, и личном – в семье. Среди отмеченных многодетные мамы, специалисты не стереотипно женских профессий и не только. Мужской взгляд на дамские заслуги в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Весна в Беларуси сыграла первую скрипку. В канун самого прекрасного дня в череде праздников Дворец Независимости расцвёл от женских улыбок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы как раз встречаемся с вами в канун 8 Марта, того первого праздника, который дарит нам весна. Он ассоциируется с пробуждением природы после зимнего сна, красотой и вечным возрождением жизни. И глубоко символично, что этот прекрасный день посвящен именно вам.

В зале для награждений – медали за безупречную службу, почётные звания, но большинство государственных наград – ордена за самый мирный подвиг – материнство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая сложная, ответственная и важная профессия на земле - растить и воспитывать детей. Вот тут без вас никуда.

Мне особенно приятно видеть в этом зале женщин, награждаемых Орденом Матери. Спасибо вам за то, что из множества жизненных путей вы выбрали наиболее благородный, наиболее важный для нас сегодня – материнство. Это величайший дар и самое большое чудо на земле. Ведь, как говорил народный писатель Янка Брыль, «дети – свидетельства вечности».

Александр Лукашенко с женщинами общается по-семейному, в душевной атмосфере.

Впервые за годы независимости в прошлом году родилось почти 120 тысяч юных белорусов. Большинство младенцев – второй или третий ребёнок в семье

Мария Котова – из Могилёва. Накануне торжественной встречи весь день провела у плиты. Ей не привыкать – готовить приходиться впрок постоянно.

Мария Котова, многодетная мама:

Получается так, что в один день ты готовишь, а в другой день ты куда-то выходишь или занимаешься уборкой, или еще чем-то.

Налоговый инспектор успевает растить и воспитывать пятеро детей, да ещё и мужу помогать. Он руководит общественным Центром защиты материнства и семейных ценностей. О своих ориентирах Мария Котова рассказала и Президенту. Речь получилась экспромтом и от души.

Мария Котова, многодетная мама:

Один ребенок в семье – эгоист. Двое – соперники. А трое – это уже команда, коллектив. Огромное спасибо, дорогие соотечественники, за ваше отношение к такому, пока что еще, к сожалению, редкому явлению в нашем обществе, как многодетность. С уважением и пониманием. Это не только очень радостно, но и экономически выгодно в нашем государстве.

В демографическую политику страны и мировой рейтинг по защите материнства, а в нём Беларусь на 25-м месте, мамы не вникают. Живут тем, что ближе, – семейными заботами.

Екатерина Бутрович, многодетная мама:

Дети – это радость, награда. Потому что, когда видишь улыбки детей, как дети растут, когда они приходят и говорят: «мамочка, я тебя люблю…».

Вместе со счастьем материнства – приятные хлопоты. У Наталья Жилич скоро роды и новоселье.

Наталья Жилич, многодетная мама:

Сейчас строим дом, большой, светлый, свой собственный. Кредит льготный получили.

Хранить семейный очаг и гореть своей работой – это неженская нагрузка на хрупких плечах. Елен Козулева уже 20 лет постоянно в форме. В форме таможенника и стандарта женской красоты. На работе руководит отделом, дома воспитала двух сыновей и ждет внуков.

Елен Козулева, начальник отдела Гродненской региональной таможни:

В современных реалиях, я так думаю, продвигаться женщине не совсем сложно. Это вполне реально и возможно. Главное – личное желание и немножко удачи.

Они успевают растить детей и урожаи, заниматься воспитанием в собственных семьях и на работе, вдохновляют и учат верить в лучшее. Заслуженные аграрии, уважаемые педагоги, умелые врачи, признанные артисты. Сферы – разные, результат – одинаковый: заслуживает уважения. Таково женское лицо Синеокой красавицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Составляя большинство населения Беларуси, вы, тем не менее, вносите неоценимый вклад в укрепление молодого суверенного государства, в развитие всех его сфер и обеспечение благополучного будущего. Немало дочерей белорусской земли вписали яркие страницы в историю нашей Родины. Они стали примером милосердия, мудрости, трудолюбия и верности своей стране. Отрадно видеть, что наши современницы не отстают и не стоят в стороне от самых актуальных проблем сегодняшней жизни, осваивают перспективные профессии, новейшие технологии. И в то же время сохраняют лучшие душевные качества, проявляя талант материнства и заботы о подрастающем поколении.

Положить сильный пол на лопатки награжденные сегодня дамы могут в буквальном смысле. Медали и ордена из рук Президента получи прекрасные представительницы самых мужских видов спорта: вольной борьбы и тяжёлой атлетики, и мужественных профессий: стражи границ и порядка. Белорусские женщины даже в мундирах изящны.

В биографии этих женщин, как в дамском зеркале, отражается история успешного развития всей страны. Ведь и само название «Беларусь» – женского рода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Женщины – самые красивые, самые прекрасные. Дай Бог, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы беды вас всегда миновали, проходили стороной. И если Господь есть на свете (а говорят, он есть), то он обязательно защитит вас, тружениц, и тех, кто сегодня дарит нам самое главное – детей.