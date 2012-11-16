Новые руководители появились у КГБ и Следственного комитета Беларуси

Новости Беларуси. Новые руководители с сегодняшнего дня в КГБ, Следственном комитете, Министерстве обороны, дипкорпусе и в местной вертикали власти. Александр Лукашенко дал поручения буквально каждому. Президент потребовал от чиновников человечного отношения к людям, быть честными и справедливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть из них коснулась силовых структур. Так, новый председатель в Комитете госбезопасности. Вадима Зайцева на этом посту сменил Валерий Вакульчик, который из Следственного комитета вернулся в ведомство, где в свое время начинал службу. Место председателя Следственного комитета тоже не осталось вакантным. Его занял Валентин Шаев.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Следственный комитет только-только встает на ноги. Вот этот вот период становления, он только-только начался, и в этом плане вы уже въехали в эту тему, вы авторитетный человек, встречаетесь там, люди вас уже знают на местах. Поэтому мне вырвать вас из этой системы и вернуть в свое, так сказать, лоно, откуда вы, в общем-то, пришли, и ваше становление там происходило в ЧК, для меня это такой определенный риск. Но я посоветовался со многими руководителями, которые в теме и которые вас знают, все в один голос успокаивают, что страха там никакого нет, и что Валентин Петрович (Шаев – ред.) – он человек, такой, с опытом и сможет не только организовать работу Следственного комитета, но и закончить вот этот процесс, связанный с материальным обеспечением Следственного комитета. По вопросу вашей предстоящей работы в Комитете госбезопасности у меня, в общем-то, таких сомнений абсолютно нет, все будет зависеть от вас, вы умеете ценить людей. Одно из главных – то, что вы справедливый человек и честный человек.

Нового председателя Следственного комитета сегодня уже представили коллективу. Валентин Шаев в комитете человек не новый - до назначения он был здесь же заместителем председателя.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Мы должны искать новые подходы в решении поставленных задач, и подходы эти должны касаться, в первую очередь, организации работы как непосредственно следствия, так и ведомственного контроля за расследованием уголовных дел. Мы собираемся оптимизировать работу Следственного комитета, пересмотрев функциональные обязанности и поставленные задачи перед структурными подразделениями, и в этих целях будет пересмотрена также структура самого Следственного комитета.

Тем временем, главное культурное ведомство страны временно осталось без руководителя. Павел Латушко отправляется Послом во Францию и одновременно будет представлять Беларусь в ЮНЕСКО. Александру Хайновскому предстоит укреплять отношения нашей страны с Венгрией и Словенией. А Игорю Фисенко - с Алжиром и Суданом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам Франция интересна еще и с той точки зрения, что там победила социалистическая партия. Франсуа Олланд, возглавляющий Социалистическую партию, этот человек, я надеюсь, более прагматичный и приземленный, по крайней мере, первые месяцы его политики об этом говорят, при всех недостатках, которые там существуют, поэтому Ваша задача внимательнейшим образом изучить деятельность Социалистической партии, возможно, у нас может появиться такая партия. Партия социализма не та, которая когда-то была формально у нас, а партия социализма, которая предоставляет человеку возможности для самореализации, которая не выступает против частной собственности. Я думаю, если бы у нас появилась такая партия, мы могли бы привнести много полезного, исходя из негативного, положительного опыта прошлых лет в Советском союзе. Поэтому я лично от Вас жду Вашей проработки подобных направлений и личного доклада на мое имя.

Павел Латушко, Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству:

Президент поставил задачу выводить отношения между Беларусью и Францией на более прагматичное направление конструктивных отношений, в том числе это связано с тем, что во Франции прошли в этом году парламентские выборы и к власти пришли социалисты. Очень важно активизировать экономические отношения, к сожалению, они не соответствуют потенциалу наших двух стран. Понятно, что важным направлением будет и гуманитарное сотрудничество, и, прежде всего, сотрудничество в сфере культуры.

Александр Хайновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии и Республике Словения по совместительству:

Венгрия является для Беларуси перспективным партнером в регионе Центральной Европы, и, что немаловажно, дружественным государством в Евросоюзе. Наши страны сопоставимы по численности населения, близки географически, территориально, и, что немаловажно, долгое время функционировали в рамках единой системы хозяйствования.

Президент дал согласие на назначение Вадима Закревского заместителем министра энергетики. Анатолия Филонова - первым заместителем министра экономики. Вячеслава Абрамова — заместителем председателя Госкомитета по имуществу.

Большая группа представителей местной вертикали власти. Это председатели и зампреды областных и районных исполкомов, руководители предприятий. Перед каждым Президент поставил четкие задачи. Так, Александру Забелло предстоит наводить порядок в концерне «Белгоспищепром».

Александр Забелло, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»:

Я считаю, что в плане модернизации сделано еще не все, но достаточно. А вот в плане умения продавать продукцию нам надо будет серьезно поработать.

Ориентироваться на новые рынки, модернизировать производство стоит задача и Владимиру Карпяку, с этого дня он гендиректор «Минского завода шестерен». А Игорю Ложечникову предстоит подумать о росте производства на Белорусском цементном заводе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Матушка Европа немного тут наклонилась, а мы с Европой в торговых отношениях приличных и нам надо искать другие точки приложения наших усилий, поэтому это прежде всего ляжет на Вас, как на «Белгоспищепром» - прежде всего целое министерство, там знаете, немало проблем и это министерство, можно сказать, вряд ли будет подлежать активной приватизации. Только исключительно точечно, где мы уж очень будет заинтересованы. Что касается предприятий, которые Вам придется возглавлять сейчас, особенно по цементной промышленности, когда мы ее реанимировали, когда мы ее модернизировали, очень много появилось желающих инвестировать. Но нам желательно, чтобы эти инвестиции были в какой-то готовый продукт, связанный с цементной промышленностью и так далее, как мы с Вами обсуждали программу. «За забором» есть брошенное предприятие, пусть восстанавливают, делают там, производят строительные материалы готовые и продают уже с большей добавленной стоимостью товар за пределы нашей страны и внутри нашего государства. Это касается и завод шестерен, предприятия, которое постоянно надо модернизировать, ибо отстанем.

Отдельный разговор был у главы государства и с представителями обновленной местной вертикали власти. Напомнил — люди ценят руководителей по их делам. В регионах нужны порядок и дисциплина. Коррупция будет пресекаться жестко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы немало сделали для сельского хозяйства, у нас примерно 25% таких хозяйств, на которых наше внимание должно быть сконцентрировано. А остальные должны пахать на всю катушку и давать стране угля. Хочу не очень Вас обрадовать, но с будущего года я просто буду очень много работать с руководителями низового звена, руководителями районных и городских исполнительных комитетов. Будет уделено серьезнейшее внимание основному звену, которое делает наше государство государством и которое должно давать и будет давать наибольший эффект.

Я посмотрю, я этого не стесняюсь, в любую дырку залезу, для того, чтобы разобраться, что там происходит.

Александр Юшкевич, заместитель председателя Минского облисполкома:

Прежде всего Президент просил быть честными и справедливыми, в отношении наших белорусских людей, вообщем-то проявлять всяческую заботу о них.

Илья Шатько, председатель Мядельского райисполкома:

Что касается сельского хозяйства, сегодня Президент поставил задачу развития этой отрасли и параллельно получения экологически чистых продуктов.

Принимая кадровые решения по местной вертикали власти, Александр Лукашенко коснулся и вчерашнего совещания с сотрудниками МВД. Заметил, что председателям исполкомов нужно максимально задействовать в работе сельские советы. Их полномочия будут усилены, что разгрузит, например, участковых инспекторов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И административные правонарушения должны быть у них. Не должен участковый ехать в район к начальнику районной милиции, чтобы согласовать какой-то протокол, пусть с председателем сельского совета. Председатель подписывает ему этот протокол о правонарушениях, каких-то мелких административных, по экологии, каким-то другим вопросам, это вы посмотрите, что им туда отдать.

Поручений сегодня было много. И, пожалуй, общее для всех новых руководителей - быть честными и справедливыми, и всегда лицом к людям.