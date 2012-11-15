Александр Лукашенко прокомментировал трагедию в Минске – смерть школьника под колесами автомобиля

Новости Беларуси. Реформа МВД подразумевает не кардинальную ломку ведомства, а его оптимизацию. Об этом заявил президент на совещании по вопросу реформирования крупнейшей правоохранительной структуры страны. Необходимо исключить из МВД лишние звенья и устаревшие функции. Такую работу предстоит провести на всех уровнях: от участкового до управленческого аппарата ведомства.

В Беларуси объявлена реформа системы МВД. Ее предварил ряд других: это и совершенствование работы судей, Генпрокуратуры, создание Следственного комитета. Внимание президента к так называемому силовому блоку неслучайно. Без стабильной работы этих Министерств и ведомств невозможна безопасность государства в целом и каждого гражданина в отдельности.

Вокруг реформы МВД 15 ноября развернулось самое широкое обсуждение. В зале – боле двух сотен участников. Представители всех заинтересованных сторон. Глава государства специально настоял на таком формате, чтобы возможность высказаться была у всех.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никто не собирается ломать эту структуру. Мне эта ломка не нужна, как главе государства. Потому что динамика по борьбе с преступностью положительная. И это не только по линии МВД я получаю информацию, но и по другим силовым структурам. Так зачем в этой ситуации ломать, зачем ломать систему, которая работает, и работает неплохо?

Другой вопрос. Я вначале сказал, что нам нужна милиция, которая бы соответствовала текущему моменту. Нам вчерашняя милиция не нужна. Как в любом процессе, если отстал, потом надо будет догонять, а это большие деньги. И догоним ли? Вот в чем вопрос.

Сегодня я вижу и по потенциалу, и министру, и другим, и момент, время такое, вы способны. В целом мы способны реформировать милицию.

Министр внутренних дел назвал основные направления преобразований крупнейшей правоохранительной структуры страны. В рамках реформы будут пересмотрены подходы к комплектованию, обучению кадров. Планируется создать общественные советы при МВД, УВД, которые тоже участвовали бы в координации деятельности правоохранителей.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Реформа органов внутренних дел – это не самоцель, это продолжение организационных и кадровых реорганизаций, которые имели место, но серьезно не повлияли на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности. Время показало, что подобный подход в определенной мере себя исчерпал. Наша цель – создать эффективную модель правоохранительного органа, которая идет в ногу со временем, имеет профессионально подготовленные кадры, высокий уровень материально-технического обеспечения, гибкую систему управления.

Главные изменения направлены на улучшение службы милиции по таким направлениям как профилактика правонарушений, устранение ненужных или устаревших функций. Например, такой обязанности как вручать повестку призывнику.

В числе новинок – предложение создать воинскую часть по охране будущей белоруской АЭС. А к предстоящему чемпионату мира по хоккею в Минске – институт стюардов, контролеров и волонтеров, которые бы помогали следить за порядком. Планируется и белорусский аналог службы 911, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Было предложение, оно поддержано, но это не делается одномоментно, – создать единую в стране государственную службу реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия. То есть человек не должен звонить в милицию или куда-то. Он на этот номер (предлагается 112) позвонит, а уже там распределят кому и что. В принципе, у нас зачатие такой систему есть. Было принято решение, что такую систему нужно создавать, но это требует времени.

Речь идет об уменьшении численности контрольных подразделений МВД, которые своими функциями практически дублируют прокуратуру или не нужны в нынешнем виде. Например, на долю транспортной милиции приходится около 1% регистрируемых в стране преступлений. Очевидно, что можно оптимизировать ее состав. Как и многих других служб.

Глава государства и генпрокурор покритиковали МВД за недостаточно эффективную борьбу с коррупцией.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

За девять месяцев 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом, выявляемость данных преступлений снизилась. Установлены лишь единичные факты коррупции должностных лиц, занимающих ответственные положения. Количественные показатели в работе этих подразделений обеспечиваются главным образом за счет привлечения к уголовной ответственности рядовых сотрудников.

В центре внимание и работа участковых. В столице в среднем на одного инспектора на вверенной ему территории приходится четыре тысячи человек. Речь о том, чтобы он максимально был доступен для жителей. Надо четко расписать все его функции. Потому что на местах участковый зачастую перегружен бумажной работой.

Игорь Евсеев, начальник УВД Витебского облисполкома:

Нагрузка на сотрудников данной службы остается чрезмерно высокой. Люди не отказываются работать, но они просто не в состоянии качественно и своевременно исполнять все полученные им материалы. Я полностью согласен с необходимостью решения вопроса об освобождении органов внутренних дел от осуществления приводов, вручения повесток о призыве на воинскую службу.

Определяя задачи по реформированию органов внутренних дел, Вы акцентировали внимание не необходимости расширения полномочий милиции, причем именно на уровне участкового инспектора милиции. Участковый действительно может и должен определенные вопросы по рассмотрению материалов, привлечению к административной ответственности решать сам.

Александр Лукашенко:

Надо оптимизировать структуру, и, если хотите, скажу вашим словом, зачистить систему, оставить только тех, кто хочет работать, с кем вы будете работать. Вот тогда, я уже об этом вам говорил, хоть мы и двигаемся по материальному обеспечению, и МВД, и армия, и так далее, вот тогда мы значительно продвинемся в плане служебного жилья, выделим соответствующие средства на это, транспорта, если он нужен. Но о транспорте с советских времен говорим.

Не обошел вниманием глава государств и совсем свежую тему – трагическое происшествие – смерть школьника в Минске под колесами авто.

Александр Лукашенко:

Задавили 9-летнего мальчонка. Вы представляете, что такое: мальчишку девяти лет отдали родители в школу, у вас его задавило автомобилем. И смотрите, что происходит: выходит директриса, или кто там, и говорит, что они обращались в ГАИ, требовали, просили, но они не приняли мер, которые требовали. Значит надо жестоко разобраться с ГАИ. Уж слишком часто я слышу нарекания в адрес городского ГАИ особенно. Разберитесь почему это произошло. Во-первых.

Во-вторых. Вы построили новую школу. Почему эта школа голая? Почему вы не огородили эту площадку, всю школьную территорию забором, чтобы дети не могли выскочить за территорию, а родители не могли занять эту площадку перед школой, где они обычно бесятся, и мы с вами бесились на этой территории, будучи школьниками, чтобы они не заняли своими личными автомобилями? Почему не огородили ее хотя бы деревянным забором? Вы этого не сделали. Значит вы виноваты.

Что это за позиция школьного коллектива: мы обратились в ГАИ. Мы, родители, вам передали на полдня или больше детей, которые пришли в школу. И вы головой за это отвечаете. У нас сегодня учитель превратился в некоего, знаете, «пришел, как к станку, четыре часа отбыл. Неважно какие дети. В семью они не ходят давно, не работают. Урок дала и ушел, ушла». Что это за позиция такая? И коллектив отвечает за это. Я не говорю о ГАИ. Там есть лежачий полицейский? Сами бы легли там вместе с участковым. Вот ваша позиция. Вот как мы работаем здесь, с этими вещами, показывают эти факты.

И родители виноваты. Всю площадку личными автомобилями заняли, приехали крутые. Родительское собрание идет. Дети ждут родителей. Повыскакивали на дорогу, потому что заняли эту территорию. Неогороженную территорию. Поэтому займитесь каждый своим делом.

Губернаторы Батура и Косинец высказались со своими предложениями по реформе МВД. До декабря есть время их доработать и представить на рассмотрение.

Итоги обсуждения президент подвел по пунктам, коих оказалась немало. Впереди предстоит большая работа и МВД находится только в ее начале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Во-первых, придать государственному экспертно-криминалистическому центру МВД статус самостоятельного подразделения. Это будет способствовать более полному обеспечению законных прав и интересов граждан.

Во-вторых. Надо проработать вариант создания в республике единой службы с включением всех подразделений, которые у нас есть. Чтобы это не было раздроблено.

Третье. Для совершенствования вертикали управления МВД представляется актуальной оптимизация системы обеспечения транспортной безопасности.

Четвертое. Реформирование главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией своевременно и отвечает обстановке. Передача более 180 высококвалифицированных сотрудников главка в криминальную милицию, думаю, ее укрепит.

Пятое. Упразднение управления корпуса охраны общественного порядка не только устранит излишнюю управленческую структуру, вертикали войсковой составляющей, но и создаст резерв для формирования определенных воинских частей, может быть, по охране Белорусской АЭС. И структура внутренних войск должна стать оптимальной, Леонид Семенович (Мальцев – прим. ред.). Вы посмотрите, чтобы она была оптимальной. Лишние подразделения нам не нужны.

Шестая задача. Более тщательно пересмотреть численность личного состава, как я уже говорил. Как прозвучало в докладе, текущий комплект органов внутренних дел находится в пределах шести тысяч, но на обстановку негативно не повлиял. То есть динамика нормальная. Значит надо посмотреть и на эти штаты. И я вам обещаю, что ни одной копейки мы от сокращения не заберем у вас. Наоборот, это останется в МВД для решения ваших задач, и, прежде всего, денежное довольствие и жилье.

Поэтому все эти предложения надо серьезно проработать, в том числе и единого номера. Когда-то мы к этому придем.