Нижнюю палату парламента Японии распустили досрочно

Новости Японии. В Японии досрочно распустили Нижнюю палату парламента. Решение на экстренном заседании правительства подписали все министры кабинета. К роспуску привели накопившиеся разногласия относительно бюджета страны и финансовых проблем.

Нынешний премьер Ёсихико Нода пообещал назначить дату досрочных выборов в законодательный орган на 16 декабря в обмен на то, что оппозиция поддержит проводимый им законопроект, согласно которому налог с продаж к 2015 году вырастет в два раза. С помощью этой меры премьер надеется сократить рекордный госдолг страны более чем в 12 триллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.