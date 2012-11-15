Александр Лукашенко: Необходимо сократить численность милиции

Новости Беларуси. Реформа МВД подразумевает не кардинальную ломку, а оптимизацию структуры. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу реформирования ведомства. Поручение оптимизировать структуру Глава государства дал еще во время назначения на пост министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Сегодня были озвучены направления реформирования. Компетентное мнение и деловые предложения высказали представители заинтересованных структур. Задача - сделать устройство МВД проще, исключить дублирующие звенья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Основной целью преобразований является не кардинальная ломка ведомства, да нам это и не нужно, а конструктивное совершенствование его работы, чтобы обеспечивалась защита людей, общества, государства от преступных посягательств с учетом современных явлений и тенденций. То есть, главная задача - милиция должна быть приспособлена к той ситуации, которая складывается в стране и вокруг нашего государства.

Кроме того, необходимо сократить численность, освободить милицию от несвойственных ей функций, привести войсковую составляющую в соответствие с требованиями сегодняшнего дня. Такую работу надо провести на всех уровнях: от участкового инспектора милиции, кстати, уделив ему основное внимание, до управленческих аппаратов органов внутренних дел. При сохранении объемов финансирования это позволит увеличить материальное стимулирование сотрудников, не обременяя государственный бюджет дополнительными расходами.

Иначе говоря, все, что нам удастся сэкономить в ходе реформирования МВД, должно остаться и останется у вас для того, чтобы распределить в связи с вашими потребностями.

На совещании речь шла о работе транспортной милиции. На ее долю приходится до одного процента регистрируемых преступлений. Уровень нагрузки на личный состав ниже, чем в территориальных органах. Президент обратил внимание на устранение такого дисбаланса.

Александр Лукашенко также считает возможным укрепление криминальной милиции кадрами Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Говорили сегодня и о повышении престижа участкового инспектора.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Значительная часть рабочего времени участкового инспектора милиции уходит на несвойственные, как это принято называть, функции для милиции. Это действительно актуальная проблема. И в связи с тем, что мы основной упор будем делать на поднятие престижа участкового инспектора, подумать о том, чтобы он занимался конкретными вещами, теми, которыми никто другой не может заниматься.

Но, в то же время, и торопиться нельзя, потому что участковый - бог, царь и воинский начальник на месте. Других там силовых структур люди практически не видят или видят от случая к случаю, если что-то произошло чрезвычайное. Поэтому очень аккуратно надо к этому подойти, но от несвойственных функций его нужно освобождать.