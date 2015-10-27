Александр Лукашенко посетил 120-ю отдельную механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Все условия для совершенствования боевого мастерства и успешного выполнения поставленных задач. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня 120-ю отдельную механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соединение было сформировано ещё в годы Великой Отечественной войны, а сегодня оно среди лучших в республике. В своё время именно здесь проходил службу и глава государства. 27 октября он лично убедился, насколько продвинулась вперёд белорусская армия.

Некогда 308-я стрелковая дивизия была сформирована в годы войны. Прошла от Сталинграда до берегов Эльбы. Сегодня эта 120-я отдельная механизированная бригада тоже готова решать любые задачи. И славные страницы истории, и нынешние успехи главе государства хорошо знакомы: когда-то он сам проходил службу в этом соединении.

В небольшом местном музее (комната боевой славы) глава государства ставит подпись. Автограф на память и наказ молодым гвардейцам быть достойными именитых однополчан. В годы войны 8 служащих стрелковой дивизии удостоены звания Герой Советского Союза.

Современная 120-я отдельная механизированная бригада занимает тысячу гектаров. Два военных городка, казармы, склады, полигон. Кстати, после оптимизации и перемещения техники появятся свободные площади, их планируют передать городу. На обустройство и переоснащение в этом году бригаде выделили 6 миллиардов рублей. Учебный корпус после ремонта. 33 класса с тренажерами по основным специальностям.

Владимир Кулажин, командир 120-й отдельной механизированной бригады:

Произведен ремонт трех казарм в расположении военнослужащих, созданы простые, но современные условия для размещения военнослужащих, обеспечивающие полное их размещение, бытовые условия для содержания. Ремонт медицинской роты с переходом ее на новую организационную штатную структуру. Укомплектование современным медицинским оборудованием, современным стоматологическим кабинетом, другими процедурными кабинетами.

Президент интересуется эффективностью современных методик обучения. В его годы все навыки приобретали сразу на полигоне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас не было этих тренажеров. У нас в неделю по три, по четыре раза были дневные, ночные стрельбы выходы, тактическая подготовка.

Такой метод, конечно, не исключает практики на полигоне, но позволяет пройти предварительную подготовку и закрепить навыки.

Дмитрий Ковальчук, руководитель занятия на учебном месте 120-й отдельной механизированной бригады:

Тренажеры позволяют меня условия упражнение – усложнить его или, наоборот, упростить. Можем меня погодные условия, время суток, время года. Данные занятия мы проводим непосредственно перед выездом на полигон или не реже одного раза в неделю.

Это экономия топлива, боеприпасов и снижение поломок техники. Все тренажеры, кстати, отечественного производства. Стоимость их ниже зарубежных аналогов в полтора раза, а условия максимально приближены к реальным.

Реальные условия для современной армейской жизни сегодня глава государства оценил лично. Президент хорошо помнит, как раньше выглядел этот корпус. Здесь размещалась рота молодого пополнения.

В этом году отремонтировали 3 казармы. Простые, но современные и комфортные условия для гвардейцев. Прогуливаясь по корпусам, президент то и дело вспоминал: здесь раньше была рота связи, а сюда каждое утро ходили на зарядку – как жилось и как служилось в те годы гвардейцам. Вспоминая прежние маршруты, президент отклонился от маршрута запланированного. Решил посетить и столовую, и медицинскую службу. В последней, по сути, все возможности хорошо оборудованной городской поликлиники. Например, диагностика. Все анализы быстро и на месте.

Андрей Грудина, начальник медицинской службы 120-й отдельной механизированной бригады:

Забор крови, через 5 минут компьютер выдает распечатку. Биохимический анализ длится 15-20 минут. У нас имеется стоматологический кабинет, где оказывают полный объем стоматологической помощи, в том числе хирургической. Имеется перевязочный кабинет, в котором мы проводим амбулаторные операции, оказываем лабораторно-хирургическую помощь. И процедурный кабинет, который входит в состав приемно-поликлинического отделения.

Стационар на 30 коек, в месяц в среднем лечение здесь проходят 15-20 человек. Впрочем, для того чтобы гвардеец всегда был в форме, не только современный медпункт, но и здоровое питание. 50 процентов личного состава Вооруженных Сил Беларуси кормит республиканское унитарное предприятие при Министерстве обороны. Передача функции позволила освободить около семи сотен армейцев, да и кулинарным делом теперь заняты профессионалы.

Армейская еда, говорят, стала и вкуснее, и красивее. В этой бригаде 14 поваров каждый день кормят около тысячи гвардейцев.

Елена Труфанова, заведующий соловой 120-й отдельной механизированной бригады:

Есть у нас булочка «Солдатская». Мы ее специально выпекаем. У нас есть свой личный кондитерский цех. На обед солдату у нас всегда или курица жаренная – 100 граммов, или 100 граммов отварной говядины или свинины по-домашнему, или гуляш из говядины. Рыба идет в рацион каждый день.

Впрочем, в отдельных случаях, например, при подготовке к важным мероприятиям, для поддержки духа и физических сил предусмотрен и доппоек.

Елена Труфанова, заведующий соловой 120-й отдельной механизированной бригады:

Кусочек сала с хлебом, с огурчиком. Делаем бутербродики и отправляем на плац.

Сухпоек тоже предлагает предприятие. Здесь все необходимое, чтобы в полевых условиях поддержать силы солдата. Стоимость в зависимости от наполнения около 80-100 тысяч.

Президенту в подарок пообещали передать солдатскую провизию.