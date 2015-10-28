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Александр Лукашенко выразил соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения

28 октября 2015 11:13
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Новые данные поступают из зоны природной катастрофы в Азии. Зафиксированы два новых подземных толчка магнитудой 5 целых 2 десятых балла. 

Мощное землетрясение, которое произошло в понедельник, привело к многочисленным жертвам. В Афганистане в списках погибших уже 115 человек, свыше 530 получили ранения. Наибольший удар стихия нанесла по Пакистану. Там погибли не менее 275 человек, более двух тысяч пострадали.

Соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения, выразил Александр Лукашенко.

Сейчас в пострадавших районах продолжается спасательная операция. Регионам оказывается финансовая помощь правительства.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

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