Александр Лукашенко выразил соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения

Новые данные поступают из зоны природной катастрофы в Азии. Зафиксированы два новых подземных толчка магнитудой 5 целых 2 десятых балла.

Мощное землетрясение, которое произошло в понедельник, привело к многочисленным жертвам. В Афганистане в списках погибших уже 115 человек, свыше 530 получили ранения. Наибольший удар стихия нанесла по Пакистану. Там погибли не менее 275 человек, более двух тысяч пострадали.

Соболезнования президентам Пакистана и Афганистана, а также родным и близким погибших от землетрясения, выразил Александр Лукашенко.

Сейчас в пострадавших районах продолжается спасательная операция. Регионам оказывается финансовая помощь правительства.