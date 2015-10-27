Александр Лукашенко ознакомился с новейшими образцами вооружений и военной экипировки 27 октября

Новости Беларуси. Современное вооружение и выучка личного состава. После посещения воинской части Александр Лукашенко побывал на полигоне, где были представлены новейшие образцы вооружений и военной экипировки. Президенту продемонстрировали тактику ведения боевых действий во время спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полигон, на котором элита Вооруженных Сил Беларуси учится действовать в условиях боя, недалеко от казарм. 80 гектаров пространства позволяют и метать гранаты, и отрабатывать снайперскую точность почти в любых условиях, днем и ночью. Выставка образцов военной техники дает представление и об оснащении бригады, и о состоянии отечественного военпрома.

Вот этот джип – передвижная комбинированная радиостанция. Это еще одна модернизированная новинка – зенитная установка, способная вести огонь по воздушным и наземным целям. Теперь она вращается на все 360 градусов. Мобильность, простота и в то же самое время высокая эффективность. В чем-то собирательный образ всей белорусской армии.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Для сил специальной операции мы сделали вот такие машины. 103-ю бригаду обеспечили.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам такие установки нужны, вы видите, что они используются везде.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Конфликты, которые сейчас происходzт, показывают их необходимость.

А вот такая решетка при попадании спасает жизнь экипажу при выстреле противника из гранатомета. Белорусские военные и ученые проанализировали воздействие этого оружия на броню и разработали противокумулятивный экран. Такая решетка гасит удар из гранатомета. При этом достаточно дешево в изготовлении и легко снимается, если это необходимо. Есть варианты для танка, боевой машины пехоты и бронетранспортера.

Экипировка сил немедленного реагирования – на разные боевые случаи, но одинаково эффективная. Маскировка, защита, а также приборы, заменяющие несколько разведчиков.

У бойца с гранатометом глава государства задержался.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Родное. Это первое мое оружие. Я же гранатометчиком был во время срочной службы в учебке. Учебка закончилась – мне уже дали автомат тогда.

Действия бойцов на поле боя — огневая и тактическая работа — убедили наблюдателей, что у противника шансов будет немного.

Стрелковое оружие разведчиков сегодня тоже на любой вкус и цвет. Есть даже стреляющий нож. Здесь же и легендарные ТТ, парабеллум, вальтер и маузер. Последний в руках удержать непросто — сильная отдача.

Каждый из стволов – и современные, и исторические – бойцы одновременно опробовали на мишенях. Результаты тоже были разные. Самые лучшие показали современные стволы.

Президент попросил одного из сотрудников службы безопасности показать свое мастерство в стрельбе по мишеням, а потом предложил журналистам попробовать поразить цель. Однако желающих не нашлось. Вооружение бойцов сил спецопераций позволяет с расстояния в несколько сотен метров пробить бронежилет.

А здесь на мощнейших образцах современного оружия можно увидеть уникальные прицелы белорусского производства. Они точнее многих, могут быть с защитой от бликов, а могут и универсальными — дневным, и ночным одновременно.

Александр Авадень, старший офицер управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Раньше ночной прицел, который был в Советском союзе, был большим по габаритам и массе, и из него можно было весть стрельбу только ночью. Здесь уже малые размеры, габариты, и вести стрельбу можно и днем, и ночью.

За такими комбинированными прицелами будущее. Белорусская армия и военпром идут в ногу со временем. Задачи по модернизации и перевооружению на этот год выполнены в полном объеме.