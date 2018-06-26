Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 26 июня

Новости Беларуси. Так, новые руководители теперь в местной вертикали. Николай Рогащук отныне заместитель председателя Минского облисполкома, возглавлять Белыничский и Круглянский районы соответственно будут Анатолий Щупленков и Иван Барташевич, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Также Президент дал согласие на назначение Дмитрия Петруши главой Администрации Центрального района Минска. А вот Александр Гучок теперь председатель Высшей аттестационной комиссии.

Новые лица в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и Министерстве информации. Обновился и дипкорпус. Глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Нигерии и генерального консула в Стамбуле.