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Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 26 июня

26 июня 2018 10:36
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Новости Беларуси. Так, новые руководители теперь в местной вертикали. Николай Рогащук отныне заместитель председателя Минского облисполкома, возглавлять Белыничский и Круглянский районы соответственно будут Анатолий Щупленков и Иван Барташевич, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 26 июня-1

Также Президент дал согласие на назначение Дмитрия Петруши главой Администрации Центрального района Минска. А вот Александр Гучок теперь председатель Высшей аттестационной комиссии.

Новые лица в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и Министерстве информации. Обновился и дипкорпус. Глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Нигерии и генерального консула в Стамбуле.

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 26 июня-4

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 26 июня-6

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