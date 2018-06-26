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«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот

26 июня 2018 16:39
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Об этом 26 заявил Президент, принимая верительные грамоты послов 10 иностранных государств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Вручение верительных грамот – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус. Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна готова к конструктивному диалогу, а миссия новых дипломатов послужит укреплению и развитию контактов между государствами.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-1

Ольга Коршун, СТВ:
Вручение верительных грамот очень древний ритуал, почти сакральный. В каждую эпоху он проходил по-своему и подчинялся определенным правилам. К примеру, в средние века верительные грамоты отличались особой пышностью формы и стиля. Сейчас формат этих документов стал несколько проще, а церемонии чуть скромнее. Но суть остается прежней. Только после вручения верительных грамот послы могут официально вступить в должность в нашей стране.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-4

К Дворцу Независимости один за другим прибывают кортежи иностранных послов. Пока они без опознавательных знаков. Таковы правила. Но даже эта строгая и выверенная церемония не проходит без импровизаций. А настрой и предрасположенность к диалогу чувствуется, что называется, уже с порога.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-7

26 июня глава государства принимает верительные грамоты 10-ти послов иностранных государств. Безусловно, задача номер один для них – найти общий язык с белорусами. С чего начнут диалог, у каждого свой план. Но иногда красноречивее слов о сотрудничестве говорят цифры взаимной торговли. Так, Президент подчеркивает, наша страна обладает хорошим промышленным и экономическим потенциалом.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-10

«Мы высоко ценим искренность, открытость». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов зарубежных государств

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-13

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-15

Отношения Беларуси со странами ЕС складываются по-разному. Но в последнее время наметилось заметное потепление. Хорошую погоду в Беларуси символично отмечает и новый посол Польши. Сотрудничество двух стран развивается. Товарооборот в 2017 составил около 2 миллиардов долларов. Дипломат, конечно, осторожен в прогнозах, но по всему снижать темпы не собираются.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-18

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Мы соседи, с этого нужно начинать и усугублять наше сотрудничество. Искать такие плоскости, где мы могли бы найти еще больше и больше понимания. Экономические вещи чрезвычайно важны, люди должны знать друг друга, вместе торговать, обмениваться мнениями.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-21

Еще один важный партнер Беларуси в ЕС – Италия. Она на 7 месте по объему торговли. Но две страны связывают еще и в прямом смысле тесные семейные узы. Италия – единственное государство, с которым подписано соглашение об усыновлении. Уровень доверия высок. А новый руководитель дипмиссии этой страны уверен – это ключевой момент в сотрудничестве.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-24

Марио Джорджо Стефано Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси:
Самый важный аспект – это гуманитарное сотрудничество. Около полумиллиона белорусских детей посетили Италию в последние 30 лет. Это очень много. Сотрудничество в этой сфере дает топливо для развития взаимоотношений наших стран.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-27

До Европейского союза Беларуси буквально рукой подать. А вот как наладить диалог с теми, кто по другую линию горизонта. Президент отмечает, Беларусь проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Поэтому в поле зрения попадают и страны Азии, Африки, Латинской Америки.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-30

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последние годы сформированы необходимые механизмы для предметной и полноформатной работы с Пакистаном. Мы ожидаем успешного осуществления совместных проектов в различных отраслях промышленности, здравоохранении, а также в области подготовки кадров. Мы об этом много говорили на совместных встречах с лидерами вашей страны.

Беларусь открыта для активизации разнопланового сотрудничества с Непалом. Располагая значительным индустриальным и образовательным потенциалом, можем оказать содействие развитию вашего государства. Наша страна внимательно наблюдает за обновлением Мьянмы. Полагаем, что откроются новые возможности и перспективы для расширения контактов в различных сферах.

Одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Америке является Эквадор. Мы готовы предпринять необходимые шаги для того, чтобы двусторонние отношения в кратчайшие сроки вышли на качественно новый уровень и служили для других государств образцом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Аккредитация у нас послов Замбии и Конго призвана помочь найти новые точки соприкосновения и придать отношениям новую динамику, особенно с учетом взаимодополняемости наших экономик.

Дорогие друзья, в Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились. Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-33

Необычный костюм сразу привлекает внимание к единственной женщине среди прибывших послов. Лина Салим Моаззам – новый руководитель дипмисси Пакистана. Долгое время двустороннее сотрудничество не развивалось, но буквально несколько лет назад ситуация в корне изменилась. Совместные бизнес-форумы, визиты, выставки продукции. А три года назад в Минске появилось посольство Пакистана.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-36

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси
Хочу подчеркнуть, Беларусь – единственное место в этом регионе, где открыто наше посольство. У нас нет представительства ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Литве. Только в Беларуси. Для нас это очень важно.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-39

Уже во время традиционного общения Александр Лукашенко обратиться к послу Эквадора со словами «До встречи в Кито». Визиты на высшем уровне никто не исключал. А тем временем на карте сотрудничества обозначился Узбекистан, куда Президент планирует отправиться уже в ближайшее время. Новый посол этой страны должен быстро войти в курс двусторонних дел.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-42

Александр Лукашенко лично пообщался с послом каждого государства и пожелал, чтобы пребывание в Беларуси стало ярким периодом в карьере. А 26 июня у дипломатов официально первый рабочий день, который, как ожидается, заложит основу для сотрудничества на годы вперед.

«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот-45

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