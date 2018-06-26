«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко послам на вручении верительных грамот

Новости Беларуси. Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Об этом 26 заявил Президент, принимая верительные грамоты послов 10 иностранных государств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Вручение верительных грамот – обязательное мероприятие, после которого работа послов в Беларуси приобретает полностью официальный статус. Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна готова к конструктивному диалогу, а миссия новых дипломатов послужит укреплению и развитию контактов между государствами.

Ольга Коршун, СТВ:

Вручение верительных грамот очень древний ритуал, почти сакральный. В каждую эпоху он проходил по-своему и подчинялся определенным правилам. К примеру, в средние века верительные грамоты отличались особой пышностью формы и стиля. Сейчас формат этих документов стал несколько проще, а церемонии чуть скромнее. Но суть остается прежней. Только после вручения верительных грамот послы могут официально вступить в должность в нашей стране.

К Дворцу Независимости один за другим прибывают кортежи иностранных послов. Пока они без опознавательных знаков. Таковы правила. Но даже эта строгая и выверенная церемония не проходит без импровизаций. А настрой и предрасположенность к диалогу чувствуется, что называется, уже с порога.

26 июня глава государства принимает верительные грамоты 10-ти послов иностранных государств. Безусловно, задача номер один для них – найти общий язык с белорусами. С чего начнут диалог, у каждого свой план. Но иногда красноречивее слов о сотрудничестве говорят цифры взаимной торговли. Так, Президент подчеркивает, наша страна обладает хорошим промышленным и экономическим потенциалом.

Отношения Беларуси со странами ЕС складываются по-разному. Но в последнее время наметилось заметное потепление. Хорошую погоду в Беларуси символично отмечает и новый посол Польши. Сотрудничество двух стран развивается. Товарооборот в 2017 составил около 2 миллиардов долларов. Дипломат, конечно, осторожен в прогнозах, но по всему снижать темпы не собираются.

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:

Мы соседи, с этого нужно начинать и усугублять наше сотрудничество. Искать такие плоскости, где мы могли бы найти еще больше и больше понимания. Экономические вещи чрезвычайно важны, люди должны знать друг друга, вместе торговать, обмениваться мнениями.

Еще один важный партнер Беларуси в ЕС – Италия. Она на 7 месте по объему торговли. Но две страны связывают еще и в прямом смысле тесные семейные узы. Италия – единственное государство, с которым подписано соглашение об усыновлении. Уровень доверия высок. А новый руководитель дипмиссии этой страны уверен – это ключевой момент в сотрудничестве.

Марио Джорджо Стефано Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси:

Самый важный аспект – это гуманитарное сотрудничество. Около полумиллиона белорусских детей посетили Италию в последние 30 лет. Это очень много. Сотрудничество в этой сфере дает топливо для развития взаимоотношений наших стран.

До Европейского союза Беларуси буквально рукой подать. А вот как наладить диалог с теми, кто по другую линию горизонта. Президент отмечает, Беларусь проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Поэтому в поле зрения попадают и страны Азии, Африки, Латинской Америки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние годы сформированы необходимые механизмы для предметной и полноформатной работы с Пакистаном. Мы ожидаем успешного осуществления совместных проектов в различных отраслях промышленности, здравоохранении, а также в области подготовки кадров. Мы об этом много говорили на совместных встречах с лидерами вашей страны. Беларусь открыта для активизации разнопланового сотрудничества с Непалом. Располагая значительным индустриальным и образовательным потенциалом, можем оказать содействие развитию вашего государства. Наша страна внимательно наблюдает за обновлением Мьянмы. Полагаем, что откроются новые возможности и перспективы для расширения контактов в различных сферах. Одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Америке является Эквадор. Мы готовы предпринять необходимые шаги для того, чтобы двусторонние отношения в кратчайшие сроки вышли на качественно новый уровень и служили для других государств образцом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Аккредитация у нас послов Замбии и Конго призвана помочь найти новые точки соприкосновения и придать отношениям новую динамику, особенно с учетом взаимодополняемости наших экономик. Дорогие друзья, в Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились. Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие.

Необычный костюм сразу привлекает внимание к единственной женщине среди прибывших послов. Лина Салим Моаззам – новый руководитель дипмисси Пакистана. Долгое время двустороннее сотрудничество не развивалось, но буквально несколько лет назад ситуация в корне изменилась. Совместные бизнес-форумы, визиты, выставки продукции. А три года назад в Минске появилось посольство Пакистана.

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси

Хочу подчеркнуть, Беларусь – единственное место в этом регионе, где открыто наше посольство. У нас нет представительства ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Литве. Только в Беларуси. Для нас это очень важно.

Уже во время традиционного общения Александр Лукашенко обратиться к послу Эквадора со словами «До встречи в Кито». Визиты на высшем уровне никто не исключал. А тем временем на карте сотрудничества обозначился Узбекистан, куда Президент планирует отправиться уже в ближайшее время. Новый посол этой страны должен быстро войти в курс двусторонних дел.