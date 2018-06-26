«Вы знаете, чем заниматься и как». Президент Беларуси дал напутствие Александру Гучку, назначенному председателем ВАК

Кроме того, Александр Гучок назначен председателем Высшей аттестационной комиссии. Как подчеркнул Президент, наука – это очень важная сфера. Ей в нашей стране уделяется особое внимание. Поэтому от нового руководителя ждут честности, принципиальности, искренности, а главное, недопущения разного рода противоправных действий. Это задача номер один.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то 3 или 5 тысяч долларов можно было кандидатскую купить, а докторскую – 10 тысяч долларов – тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень. Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука – это будущее нашей страны, да и настоящее, наука – это очень важная сфера, и чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей.