«Вы знаете, чем заниматься и как». Президент Беларуси дал напутствие Александру Гучку, назначенному председателем ВАК

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Так, новые руководители теперь в местной вертикали.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Так, новые руководители теперь в местной вертикали.
Николай Рогащук отныне заместитель председателя Минского облисполкома. Возглавлять Белыничский и Круглянский районы соотвественно будут Анатолий Щупленков и Иван Барташевич. Также Президент дал согласие на назначение Дмитрия Петруши главой Администрации Центрального района Минска.
Кроме того, Александр Гучок назначен председателем Высшей аттестационной комиссии. Как подчеркнул Президент, наука – это очень важная сфера. Ей в нашей стране уделяется особое внимание. Поэтому от нового руководителя ждут честности, принципиальности, искренности, а главное, недопущения разного рода противоправных действий. Это задача номер один.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то 3 или 5 тысяч долларов можно было кандидатскую купить, а докторскую – 10 тысяч долларов – тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень. Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука – это будущее нашей страны, да и настоящее, наука – это очень важная сфера, и чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей.
Хотелось бы, чтобы вы, как настоящий ученый, соответствующие требования предъявляли и к тем, кто будет стремиться стать ученым. И подсказывали вовремя и мне, и главе Администрации те направления, на которые мы должны немедленно обратить внимание.
Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня – вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава.
Новые лица в некоторых госорганах. Игорь Бузовский теперь заместитель министра информации.
Ирина Старовойтова – первый заместитель министра образования.
Геннадий Трубило – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, заместитель же руководителя этого ведомства отныне Виталий Смирнов.
Обновился также дипкорпус. Глава государства назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Нигерии и генерального консула в Стамбуле.