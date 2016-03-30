Новости Беларуси. Новую военную доктрину рассмотрят на весенней сессии Палаты представителей, которая откроется 4 апреля. Необходимость внесения изменений в документ продиктовано в первую очередь напряженной ситуацией в мире. В парламенте рассматривают и другие правовые акты, связанные с безопасностью. В частности, изменения ждут документы, которые касаются борьбы с терроризмом.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Сейчас, конечно, основная угроза – это террористическая угроза. Основной, кстати, вопрос, который будет рассмотрен, это не только проводится контртеррористическая операция, когда прошел теракт, а именно разрешается и будет проводиться контртеррористическая операция против организаций, которые заведомо являются террористическими. В частности организация «ИГИЛ».

На предстоящей сессии парламентарии начнут работу над реализацией программы правительства на ближайшие 5 лет. Акцент сделан на экономический блок. Повышение конкурентоспособности предприятий, внедрение инноваций, снижение себестоимости продукции – основные постулаты программы напрямую связаны с 78-ым Указом Президента Беларуси. Эксперты назвали документ оптимистичным и учитывающим сегодняшнюю экономическую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Та тема, на которой сегодня основная нагрузка, это, безусловно, создание рабочих мест. Это вопросы, связанные с перекрестным субсидированием, решение этой темы. В течение этого и будущего года мы получим уже определенные наработки, и немного реальному сектору экономики будет легче работать.