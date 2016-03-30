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Итоги работы депутатского корпуса в межсессионный период подведут 30 марта в Минске

30 марта 2016 08:01
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Новости Беларуси. Итоги работы депутатского корпуса в межсессионный период подведут через несколько часов в Палате представителей. Также планируется обозначить приоритетные задачи на девятую сессию нижней палаты парламента пятого созыва.

Уже известно, что важными темами этого законотворческого сезона станут вопросы антимонопольной политики, создания рабочих мест, продвижения интересов Беларуси за рубежом и подготовка бюджета на 2017 год.

Также накануне решение принять участие в заключительном заседании парламента пятого созыва озвучил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на дальнейший рост профессионализма парламента. И поставил задачи в преддверие выборов в Палату представителей, которые пройдут осенью, усилить работу с населением в округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси

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