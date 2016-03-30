Беларусь активно прорабатывает с Сербией вопросы расширения сотрудничества

Новости Беларуси. Вопрос расширения сотрудничества в эти дни Беларусь активно прорабатывает с Сербией. 30 марта пройдет очередной раунд переговоров в правительстве.

Напомню, делегация балканского государства сейчас находится в Минске. Она насчитывает около 130 человек. Это представители министерств и ведомств, а также крупных предприятий.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте:

Есть несколько заинтересованных компаний из Беларуси, которые готовы приватизировать компании в Сербии. Так что и объём, и новые рабочие места. И самое главное, эти совместные компании будут выступать на третьи рынки. И в Африке, и в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в страны бывшей СФРЮ, как и на территории Евразийского экономического союза.

30 марта в Министерстве иностранных дел Беларуси состоится девятое заседание межправительственной белорусско-сербской комиссии. Стороны сделают акцент на торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

В целом отношения между двумя странами находятся на достаточно высоком уровне. Это подчеркивает и цифра товарооборота за прошлый год. А это примерно 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.