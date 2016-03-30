Андрей Кобяков: Беларусь нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром экономики Сербии Желько Сертичем.

В целом, в экономических отношениях обеих стран наблюдается положительная динамика. Товарооборот между странами в прошлом году составил более 253 миллионов долларов США. Однако сегодня и Минск, и Белград готовы к сотрудничеству еще по многим направлениям.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нас интересуют такие, на наш взгляд, взаимовыгодные проекты, как создание международных холдингов, совместное производство автомобильной и сельскохозяйственной техники, организация поставок на сербский рынок белорусской грузовой, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Также мы заинтересованы в развитии и фармацевтической сферы.

В 2009 году Беларусь и Сербия подписали договор о свободной торговле. За это время товарооборот вырос в 5 раз. А 30 марта в Минске состоялось девятое заседание Межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, по результатам которого был подписан протокол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Диалог находится на высоком уровне интенсивности, и это подчеркивает то, что сербская делегация насчитывала более ста бизнесменов, которые провели удачные переговоры. Прошел бизнес-форум на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты. Подписаны контракты.

Желько Сертич, министр экономики Республика Сербия:

Хочу выразить большое удовлетворение всех членов нашей делегации не только за гостеприимство, дружбу и теплоту, которую нам здесь предоставили, но и за организацию встреч на высшем уровне.