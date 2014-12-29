Александр Лукашенко: Дети и старики – главная забота в нашем государстве

Новости Беларуси. Приоритеты государства в социальной сфере глава государства обозначил 29 декабря в ходе посещения столичного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Президент ознакомился с условиями проживания, посетил столовую и актовый зал. В подарок от Президента пожилые люди и инвалиды получили пассажирский микроавтобус. Также на сцене выступили ученики Острошицко-Городокской средней школы с музыкальной сказкой «Чудеса под Рождество».

В этом интернате сейчас проживает 391 человек. Большая часть – на полном гособеспечении. Девять из десяти — на постельном режиме. Самый пожилой постоялец недавно справил 96 день рождения, а Наталья здесь, можно сказать, старожил. В доме – интернате с 18 лет.

Наталья Кошкуревич:

Лучше быть здоровым и богатым, иметь свой дом, дорогих и близких. Но вы понимаете, у каждого своя судьба. У меня сложилось так. Я, собственно говоря, этому благодарна.

Четырехразовое диетическое питание, мини-стадион, лаборатория, спелеокамера, фитобар — полный набор для долгой жизни, в том числе и совместной.

В интернате часто играют свадьбы. Здесь уже нашли друг друга 11 пар. Сделать так, чтобы люди могли себя чувствовать как дома — главная цель и смысл работы десятков сотрудников.

Вера Лейковская, директор ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:

Сегодня 312 человек на постельном режиме. Это не значит, что они лежат и все в своих мыслях. У нас постоянно проводятся с ними занятия по лечебной физкультуре, приходит инструктор ЛФК, у нас проводятся занятия по эрготерапии.

Во время новогодних праздников такие интернаты и детские дома часто посещает и президент. Подарить частичку простого человеческого тепла людям, которым его недостает от родных в силу жизненных обстоятельств — традиция семьи Лукашенко.

Главу государства встречали ветераны труда. Витольд Вацлавович и Антонина Михайловна преподнесли букет и сами не остались без подарка.

В подарок от президента интернат получил пассажирский микроавтобус. А еще — вкусное дополнение. Такого меда в магазине не найдешь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это вам подарки. Здесь, кстати, ничего чужого нет. Это все мое домашнее. У меня пасека есть. Все эти продукты (варенье и прочее) у меня дома готовили.

Нашлось время и для серьезного разговора. Министр Марианна Щеткина рассказала, что сегодня в стране в соцподдержке нуждаются около 2 миллионов человек. Для них была разработана программа помощи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас очередей в подобные учреждения нет.

Проживающих в доме-интернате ждал и еще один сюрприз. Театральный. Ученики Острошицко-Городокской средней школы, где учится и младший сын президента Николай, выступили с музыкальной сказкой «Чудеса под Рождество».

Праздничный спектакль дети подготовили сами, причем это был, можно сказать, дебют перед широкой публикой. До этого сказку видели только родители в школе. Теперь такие постановки в доме-интернате в канун Нового года станут хорошей традицией.

Глава государства подчеркнул, что дети сами предложили идею о выступлении с праздничным спектаклем. И теперь такие постановки в доме-интернате в канун Нового года станут хорошей традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дети и старики – главная забота в нашем государстве. Старшие дети поехали по своим адресам, средние – семья тоже, а мы с моим малышом уже в который год – когда-то он за руку, а сейчас уже вырос. Я пришел в школу, они показали нам этот спектакль, я говорю: «Ну, хорошо, давайте тогда поедем к моим старикам и покажем, чему вы научились». Вот так родилась эта идея. И с тем спектаклем, который они поставили (они очень волновались), хотели понравиться (это их первая практика артистическая, как артистов), вот с этим спектаклем мы и приехали к вам. Не знаю, понравился он вам или нет, но мне министр говорит, что у здешних стариков не у всех есть дети, внуки. Может, у большинства их нет. Так вот теперь у вас есть эти дети и внуки. И давайте договоримся, что эти детки и внуки будут к вам приезжать по вашей просьбе и, каждый раз приезжая, будут ставить вот здесь, на этой сцене новые спектакли.

Самое главное, что у вас есть дети. С сегодняшнего дня – у всех. И мы с большим удовольствием будем приезжать к вам. У вас задача одна, как я, встречаясь со стариками, говорю: «Приказ главнокомандующего один – жить». Больше ничего не надо. Вы должны жить, радоваться, насколько это возможно, этой жизни. А мы сделаем все для того, чтобы вам было хорошо.