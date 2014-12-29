Президент: никакой болтовни о приватизации, неконтролируемого роста цен, и «не дай бог, люди пожалуются» на просроченный дом

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует от обновленного Правительства взять хороший старт уже с первых дней работы. Об этом глава государства заявил 29 декабря, представляя в должности премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства ориентировал Правительство на обеспечение нормальной работы предприятий, наращивание экспорта и поиск новых торговых партнеров. Под особым вниманием должен быть и потребительский рынок.

В новый год Беларусь входит с новым премьером. Как раз накануне праздников президент провел ротацию кадров. Такое решение никого не удивило: все-таки 2015 - год президентских выборов. Глава государства пошел по пути укрепления экономического блока — почти наполовину обновлен состав руководства Совета министров.

Никакой чрезвычайщины в назначениях не было. За время новогодних праздников новым управленцам как раз будет время освоиться. Некоторые пришли заранее, чтобы посмотреть, где теперь их место в большом зале Совмина.

Многие из руководителей уже имеют опыт работы в Правительстве. Сам Андрей Кобяков, ставший главой Совмина, десять лет проработал вице-премьером. Был руководителем нашей дипмисии в России, а последние три года возглавлял Администрацию Президента.

Понятно, что и как человека, и как руководителя, Андрея Кобякова аппарат отлично знает. Но протоколу официального представления следуют. В ближайшее время новый премьер будет представлен и депутатам. Два месяца у Андрея Кобякова на то, чтобы защитить перед парламентом программу деятельности Правительства.

Александр Лукашенко говорит о том, чего ждет от экономического штаба.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Обновленное правительство должно взять хороший старт уже с первых дней своей работы. Непростая ситуация в мире, а наша экономика, к сожалению, очень зависима от внешних рынков. В то же время у нас хватает и внутренних проблем, элементарной безалаберности и разгильдяйства, что влияет на технологическую дисциплину. Поэтому мы прежде всего должны навести у себя порядок, чтобы минимизировать то негативное влияние, которое на нас оказывается извне

Непростые вопросы сегодня стоят перед Правительством. Предстоит трудный экзамен Совмину. Обстановка на традиционных рынках в России и Украине не радует. Валюты торговых партнеров — рубль, гривна, тенге — резко подешевели. Нужно сделать все, чтобы нормально и в этих условиях работали наши предприятия, были рабочие места. Важно сохранить трудовые коллективы. Не случайно в начале месяца президент подписал декрет номер пять, который усиливает ответственность и сотрудников, и руководителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никогда еще руководитель не имел таких полномочий, которые он имеет сегодня. У него такой инструментарий, используя который, он может сегодня решать в течение короткого промежутка времени любую проблему. Одновременно увеличивается спрос. Именно они должны сами шевелиться и зарабатывать деньги, а задача правительства - организация и жесткий контроль. Замена руководителей предприятий будет продолжена. Подчеркиваю особо, что отсидеться в кресле руководителя не просто будет невозможно, а даже опасно. Если ты чувствуешь, что ты не можешь дальше работать, лучше уйди в сторонку и дай возможность работать другим.

Вопрос номер один — экспорт. Ведь продажи за рубеж обеспечивают поступление валюты. На поиск новых торговых партнеров ориентированы дипломаты. Они должны стать палочкой-выручалочкой для директората.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нельзя быть зависимым только от одного или полутора рынков. Да, Россия - наши братья, наши друзья, но вы видите, как они порой себя ведут: один делает одно, второй не знает, что делает первый. Поэтому нам надо обязательно диверсифицироваться, чего бы это ни стоило. И вы на меня не обижайтесь: за это спрос будет жесточайший.

В последние недели лихорадило потребительский рынок. Всех товаров должно быть там вдоволь — это задача губернаторов и председателя Мингорисполкома. Чтобы сбить ажиотажный спрос на валюту и отвадить спекулянтов от обменников, ввели 30-процентный сбор на покупку валюту. Но при этом причин для роста цен нет, поскольку это новелла не затронула цены на энергоносители. Напомнил глава государства, что тренд на контроль за ценами остается.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот не тот кризис, который мы когда-то переживали при уровне цен на нефть в 120 долларов и когда на ресурсы были заоблачные цены. Сегодня ресурсы, сырье можно купить минимум на половину дешевле, если поторговаться. Т.о. себестоимость не растет. Почему же должны расти цены? Никакого неконтролируемого роста цен не будет. Мы должны найти методы своего поведения в ценообразовании.

По мнению президента, в Правительство пришли работать люди решительные и опытные. От них ждут прорывных идей. Экономический штаб должен работать эффективно, впрочем как и сама экономика Беларуси. Ставку делает президент на тандем опытных финансистов. Это глава Нацбанка Павел Каллаур и вице-премьер Василий Матюшевский. Кстати, именно на Матюшевском теперь лежат вопросы интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

От работы финансово-экономического блока я жду хорошей отдачи. Но сразу предупреждаю: никакой болтовни о приватизации. Прежде всего, необходимо серьезно работать над повышением эффективности работы государственного сектора. Слава богу, что мы сохранили государственную собственность. В кризис это спасение. Мы должны сохранить трудовые коллективы. Мы убедились, что кризисы как приходят, так и уходят. Предприятие, сохранившее коллектив, после кризиса займет свободные ниши на рынках, будет эффективно работать. Поэтому не надо разрушать искусственно государственную собственность.

Первая женщина вице-премьер в истории Беларуси — Наталья Кочанова из Новополоцка - теперь курирует социальную сферу. Президенту по душе, что она из местной вертикали: как никто знает людские запросы.

Сильная фигура, и пока незаменимая в кабинете — Владимир Семашко, продолжит курировать вопросы промышленности и энергетики. Михаил Русый в ответе за АПК — его президент ориентирует на рост продовольственных поставок за рубеж.

Строительство и ЖКХ — все также вотчина Анатолия Калинина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не дай бог люди пожалуются, что где-то вы просрочили строительство какого-то дома. Я уже говорил, что не начинайте эту канитель, имя которой строительство жилья, если вы не видите перспективы вовремя сдать этот дом! Люди не должны обижаться! Мы не должны быть закостенелыми! У нас у всех есть квартиры, мы живем и живем неплохо в тепле. Не надо забывать, что в это время тысячи, сотни тысяч не имеют собственного жилья. Если он собирают эти несчастные копейки со всех родственников, стремятся заработать и вложить в жилье, а вы потом его рубите на стадии окончания строительства - это недопустимо! Встаньте на место этого человека, который ждет как манну небесную эту квартиру и он за нее платит! А вы вовремя ее не сдаете! Человеку еще надо полгода-год работать, чтобы эти все устранить недоработки.

На новый объект существует гарантия и если выявились недостатки, мы именем революции заставим строителей устранить недоделки.

Для Правительства глава государства сформулировал простую формулу работы. Главным человеком в отрасли становится министр. Вице-премьеры больше определяют стратегию действий, занимаются вопросами экспорта и контролируют работу. В 2015 должно быть больше конкретных действия от аппарата, чем ненужных совещаний. В 2015 году власти предстоит настоящий экзамен перед народом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2015 году предстоит держать ответственный экзамен перед народом. Многое зависит от вас, вашего умения мобилизовать все ресурсы.

Это выступление Александра Лукашенко можно было назвать напутственным словом обновленному составу Правительства. Уже после него президент вручил новому премьер-министру Беларуси служебное удостоверение.

По словам Кобякова, команде Правительства по зубам сложные задачи, которые предстоит решать. Это и балансировка валютного рынка, и вопросы экспорта. В ближайшие 2 месяца займутся оперативными вопросами.

Андрей Кобяков, премьер-министр республики Беларусь:

Выйти на целевые показатели социально-экономического развития представляется возможным только на основе экспортоориентированной модели роста, ускоренного развития сферы услуг, снижении затрат на предприятиях, многоканального привлечения инвестиций.

За добросовестную работу президент поблагодарил теперь уже экс-премьера Михаила Мясниковича. Он продолжит работу в парламенте — возглавит Совет Республики. Уже напоследок Михаил Мясникович попросил не обижаться за порой жесткие решения и призвал делать упор на качество, чем бы вы не занимались.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Потерять этого эксперта мы не можем и мы его не потеряем – он будет работать в нашей стране.

Несмотря на сложные задачи, которые, начиная прямо с этого понедельника придется решать управленцам, в Совмине чувствовалось и приближение праздника. С наступающим поздравил всех президент. С новым годом всегда связано масса ожиданий. Большого прорыва ждут и от Правительства в 2015.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не надеюсь, я уверен, что у нас все получится. Даже если кому-то не захочется, чтобы это получилось.

У каждого из нас есть дети и внуки и им надо жить на этой земле.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также ответил на вопросы журналистов после представления в должности премьер-министра Андрея Кобякова.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Формируя состав Правительства, я главное внимание уделял именно экономике. Когда-то, отпуская Матюшевского и Каллаура из Национального банка, я все-таки где-то думал о том, что нам на этих относительно молодых людей придется опереться. Вот и пришло время. Эти люди накопили опыт. Опыт работы в российских банках. Скажу откровенно, что российские банки - это два лучших банка в России, мирового уровня банки. Нам этот опыт крайне важен сегодня.

Что касается губернаторов, очень важно, чтобы люди не засиживались на должностях. Если он пересидел, ему и на работу порой идти не хочется. Его надо вовремя подменить. Он просто устал от этой работы. И губернаторы в эти трудные времена были перегружены. Возьмите Сумара Константина Андреевича. Не потому что он плохой человек - это одна из лучших областей. Но там сегодня эту область можно поднять, может, даже выше Гродненской области. Они будут соревноваться. Нужны новые люди. Нужны новые идеи. это даст эффект. Поэтому здесь тоже нет никакой чрезвычайщины. Надо осуществить тот курс, который мы определили. Самое главное - мы знаем, что надо делать: от председателя райисполкома (даже председателя сельского совета) до премьер-министра. Это великое достояние и достижение наше. Мы нащупали свой путь. Не просто его теоретически прописали, мы его пощупали. мы определили, что для страны это нужно. И под этот практический курс были подобраны соответствующие кадры.

Формат союза Беларуси и России себя не исчерпал: закрывать или сворачивать данный проект никто не планирует. Александр Лукашенко рассказал о недавних переговорах с Владимиром Путиным. Остроту разговора добавила тема поставок белорусской продукции на российский рынок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это был жестокий разговор двух мужиков, где мы открыто говорили: зачем было запрещать поставку продуктов, зачем? Он меня перебивает: я этого не делал. Говорит, ты меня пойми, у меня самого цены на эти продукты росли. Как я, говорит, мог дать команду запретить поставки белорусской продукции, особенно тех товаров, на которые растут цены?! Это не первое такое обсуждение. Это говорит не о том, что у нас антагонизм какой-то. Мы просто друзья и мы друг другу можем в открытую сказать то, что нас волнует.

Больше половины продуктов Россия завозит. Какое может быть в этом плане эмбарго себе во вред? Кто-то же это предложил. И за это надо нести ответственность. И каждый сегодня как уж крутится, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Это только в сказке может случиться, что у нас впредь не будет каких-то споров, не дай Бог, конфликтов подобных. Конечно, будут споры. Потому что есть интересы у их товаропроизводителей молока, мяса, зерна и прочего. У них есть свои интересы. В нас они видят первостепенных конкурентов. Мы для них жуткие конкуренты. Они не могут с нами конкурировать ни по качеству, ни по цене, ни по нашей организованности. Поэтому применяются административные, порой бандитские методы. Мы к этому готовы. Мы люди закаленные.

Президент Беларуси прокомментировал и распространяемые некоторыми СМИ домыслы о якобы намерениях использовать белорусских военнослужащих в качестве миротворцев. Глава государства, касаясь темы конфликта в Украине, отметил важность недавнего заседания контактной группы в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Читаю и слышу, особенно от нашей желтой прессы: Лукашенко хочет куда-то там кого-то послать, наших военнослужащих и так далее. Если наши военнослужащие в качестве миротворцев и кого-то и поедут куда-то, то я первый туда поеду, чтобы они знали. И мой старший сын, который занимается сегодня этими проблемами, тоже там будет. И вы знаете, я еще и не собирался никого никуда направлять. А меня уже подвергают какой-то критике.

Но это не чужой конфликт. Если мы не хотим такой дома, мы должны постараться сделать максимум для того, чтобы притушить этот конфликт. А, может, его ликвидировать. И если мы будем способны это сделать, мы, мужики, и я как главнокомандующий, мы это будем делать. Мы сами не напрашиваемся, мы туда не лезем и никогда не лезли. Попросят - сделаем, если сможем. Не попросят - решайте сами.

Александр Лукашенко спокойно и с юмором относится к тому, что СМИ включают его в рейтинги популярности политиков. Об этом глава Глава государства рассказал, отвечая на вопрос журналиста телеканала СТВ Ольги Юруть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, Оля, я никак к этому не отношусь. Приятно слышать, что кто-то там увидел Лукашенко, наконец-то. Увидели в нем не диктатора, а нормального человека, видимо. Но это казус, этого быть не должно. Вчера – самый страшный, а сегодня самый популярный. Как это может быть? Я оказался с Ангелой Меркель «в одной корзине», мне приятно. Человек такого государства, которое не очень любит президента Беларуси, и вдруг мы волею судьбы оказались в этой ситуации. Я прочитал эту строчку (пресс-служба в ряду многих новостей мне представила) – даже внимания на это не обращал. И Вы не обращайте. Но спасибо людям, которые нас увидели. Это польза для Беларуси, прежде всего.

Александр Лукашенко признался, что Новый год для него - повод помочь нуждающимся, а не шумное застолье. В его семье этот праздник проходит обыденно. Новогоднее поздравление и несколько традиционных для белорусской кухни блюд.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С малышом встречаю Новый год. Он у меня в это время не спит, смотрит все эти новогодние тусовочные передачи. Главное для меня не это. Главное для меня - дети и старики. Я предновогодние дни прежде всего живу этим.