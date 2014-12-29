Александр Лукашенко: Формат союза Беларуси и России себя не исчерпал

Новости Беларуси. Формат союза Беларуси и России себя не исчерпал. Об этом заявил президент, отвечая 29 декабря на вопросы журналистов. Ведь несмотря на другие интеграционные модели, Содружество – это не только экономическое взаимодействие, но и военно-политическое. И закрывать или сворачивать данный проект никто не планирует.

Несмотря на разногласия, антагонизма в отношениях Беларуси и России нет.

Александр Лукашенко рассказал о недавних переговорах с Владимиром Путиным. Остроту разговора добавила тема поставок белорусской продукции на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это был жестокий разговор двух мужиков, где мы открыто говорили, типа того, ну, зачем было запрещать продуктов поставку. Зачем? Он меня перебивает и говорит: «Я этого не делал. Ты меня пойми. У меня у самого цены на эти продукты росли. Как я мог дать команду запретить поставки белорусской продукции, особенно тех товаров, на которые растут цены». Я говорю: «Я не знаю, как. Это твои вопросы, как это было. Но запретили же». Это не первое такое обсуждение. Это говорит не о том, что у нас антагонизм какой-то. Мы просто друзья, мы друг другу можем сказать, в открытую сказать то, что нас волнует.

Конечно, в России разные течения, разные люди. Ввели эмбарго, допустим. Эмбарго – фактически Россия запрет на поставку из отдельных стран отдельных продуктов. Но вы же видите, что это не сработало в полной мере. И оно и не могло сработать, потому что больше половины продуктов Россия завозит. Какое может быть в этом плане эмбарго? Себе во вред. Кто-то же это предложил. И за это надо нести ответственность. И каждый сегодня как уж крутится, чтобы выкрутиться из этой ситуации. По-дружески мы расстались, но определились. И то, что это не повториться – такого, наверное, не может быть. Это только в сказке может случиться, что у нас впредь не будет каких-то споров, не дай Бог, конфликтов подобных. Конечно, будут споры, потому что есть интересы у их товаропроизводителей молока, мяса и прочего, зерна. У них есть свои интересы. В нас они видят первостепенных конкурентов. Мы для них жуткие конкуренты. Они не могут с нами конкурировать ни по качеству, ни по цене, ни по нашей организованности. Поэтому применяют вот такие административные, порой бандитские методы. Мы к этому готовы – мы люди закаленные.