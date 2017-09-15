Новое в торговле и налогообложении: сегодня у Президента обсудили шаги по раскрепощению деловой инициативы

Новости Беларуси. Бизнесу на селе предоставят налоговые преференции, перечень видов деятельности по заявительному принципу расширят, а кроме того в Беларуси появятся налоговые консультанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу несколько документов направленных на развитие предпринимательства представлены Правительством на рассмотрение главы государства. Либерализацию бизнеса не так давно уже обсуждали на совещании у Президента, и вот сегодня Александру Лукашенко доложили о подготовке трех правовых актов. Согласно одному из них налоговые льготы получат бизнесмены на селе, в сферах торговли бытовых услуг и общепита.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и, прежде всего, в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать должны быть, должны быть обращены именно на этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо поснимать всякие бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры. Типа того, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как нести. Надо делать это просто, но с санитарной точки зрения и организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция.

Еще один указ расширит перечень видов экономической деятельности, занимаясь которыми достаточно уплатить единый налог, а регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не обязательно. Речь идет, например, об изготовлении кулинарных изделий, ремонте мебели, дизайне интерьера, ремонте часов, обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распилке дров или кладке каминов. То есть, о таких видах деятельности, которые фактически физические лица осуществляют в домашних условиях: парикмахеры, косметологи. В настоящее время по заявительному принципу могли осуществляться 18 видов деятельности, но теперь эту цифру увеличат до 30. Министерство налогов подготовило сегодня еще один документ, касающийся института налогового консультирования.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы вы особое внимание обратили на экспертизу коррупционности этого закона. Знаете, что меня настораживает? У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют, если кому-то не ясно. Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных. Они за это ещё будут деньги брать, а потом забудут, что они люди государственные, что надо на государство работать. А они пойдут за деньги консультировать, а ещё подталкивать, проталкивать кого-то, и мы этим самым легализуем жульническую деятельность. Меня этот проект указа в целом как-то настораживает в том плане, получим ли мы какой-то эффект от того, что мы его вводим, а вот негативный можем получить, поэтому хотелось бы, чтобы вы подробно защитили этот указ.