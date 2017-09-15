15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области

Новости Беларуси. Совместное стратегическое белорусско-российское учение «Запад- 2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня наиболее зрелищные маневры развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области.
Новости Беларуси. Совместное стратегическое белорусско-российское учение «Запад- 2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня наиболее зрелищные маневры развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области.
В учениях принимают участие более 12 с половиной тысяч военнослужащих, 370 единиц бронетанковой техники, полторы сотни единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, и более 40 самолетов и вертолетов.
Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В соответствии с замыслом, Республика Беларусь стремиться не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе. Российская Федерация в соответствии с действующей нормативно-правовой базой оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
Активная фаза учения продлится до 20 сентября. Развернется на 6 белорусских полигонах и 3 российских.