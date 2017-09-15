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15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области

15 сентября 2017 07:17
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Новости Беларуси. Совместное стратегическое белорусско-российское  учение «Запад- 2017» продолжается,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наиболее зрелищные маневры развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области.

15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области-1

В учениях принимают участие более 12 с половиной тысяч военнослужащих, 370 единиц бронетанковой техники, полторы сотни единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, и более 40 самолетов и вертолетов.

15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области-3

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В соответствии с замыслом, Республика Беларусь стремиться не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе. Российская Федерация в соответствии с действующей нормативно-правовой базой оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Активная фаза учения продлится до 20 сентября. Развернется на 6 белорусских полигонах и 3 российских.

# Фотофакт # Владимир Макаров # Учения «Запад-2017»

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