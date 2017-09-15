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Пентагон: Беларусь и Россия проводят учения «Запад-2017» транспарентно

15 сентября 2017 09:20
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Новости Беларуси. Сегодня стала известна позиция Пентагона на проходящие в  нашей стране манёвры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон: Беларусь и Россия проводят учения «Запад-2017» транспарентно-1

Официальный представитель главного военного ведомства США Мишель Балданса в частности заявила, что Беларусь и Россия предприняли меры по обеспечению прозрачности в связи с учениями «Запад-2017». В частности, добавила она, Беларусь уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Также страна провела необходимые брифинги в рамках международных форумов.

Пентагон: Беларусь и Россия проводят учения «Запад-2017» транспарентно-3

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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