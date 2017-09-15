Пентагон: Беларусь и Россия проводят учения «Запад-2017» транспарентно

Новости Беларуси. Сегодня стала известна позиция Пентагона на проходящие в нашей стране манёвры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный представитель главного военного ведомства США Мишель Балданса в частности заявила, что Беларусь и Россия предприняли меры по обеспечению прозрачности в связи с учениями «Запад-2017». В частности, добавила она, Беларусь уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Также страна провела необходимые брифинги в рамках международных форумов.