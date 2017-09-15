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Международный конгресс промышленников и предпринимателей собрал в Минске представителей 30 государств

15 сентября 2017 09:43
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Новости Беларуси. Сегодня на форуме главным станет вопрос интеграции на  Евразийском экономическом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный конгресс промышленников и предпринимателей собрал в Минске представителей 30 государств-1

Эта тема была одной из главных на встрече участников конгресса с премьер-министром нашей страны. Речь зашла и о перспективных направлениях.

Международный конгресс промышленников и предпринимателей собрал в Минске представителей 30 государств-3

Реализации научных, промышленных, инвестиционных программ и проектов и призвана способствовать эта международная, неправительственная, общественная организация,  которая объединяет представителей  Востока и Запада.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Фотофакт

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