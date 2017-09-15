Международный конгресс промышленников и предпринимателей собрал в Минске представителей 30 государств

Новости Беларуси. Сегодня на форуме главным станет вопрос интеграции на Евразийском экономическом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня на форуме главным станет вопрос интеграции на Евразийском экономическом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта тема была одной из главных на встрече участников конгресса с премьер-министром нашей страны. Речь зашла и о перспективных направлениях.
Реализации научных, промышленных, инвестиционных программ и проектов и призвана способствовать эта международная, неправительственная, общественная организация, которая объединяет представителей Востока и Запада.