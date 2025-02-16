Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?

Политической кульминацией недели стали переговоры Путина и Трампа. Кажется, лед тронулся. Символично, что 10 лет назад именно в это время в Беларуси также обсуждали украинский конфликт. Во Дворце Независимости прошел саммит «нормандской четверки». На неделе мы вспоминали, как Минск оказался в центре мировой политики и что произошло с планетой после этой исторический встречи. В тот судьбоносный вечер в Минске собрались ключевые мировые игроки. Вместе во Дворец Независимости прибыли Олланд и Меркель. После – Петр Порошенко. Последним приехал Владимир Путин. На правах хозяина их встречал Александр Лукашенко. В тот момент еще никто и не предполагал, как пройдет эта ночь. Итогов переговоров пришлось ждать долгих 17 часов. Журналисты ночевали прямо во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не преувеличивайте то, что эти переговоры шли так длительно. Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами, а здесь удалось достичь согласия о приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы! Но главное впереди. Надо это все реализовать на деле. В итоге стороны договорились о документе, состоявшем из 13 пунктов. Меркель, Олланд, Путин и Порошенко выработали план, который предполагал постепенную интеграцию Донбасса в Украину, а затем проведение выборов и создание в Раде мощной «донецкой» партии.

Петр Порошенко, Президент Украины (2014 – 2019 гг.):

Главное, что удалось достичь, это то, что с нуля часов 15 февраля (в ночь с субботы на воскресенье) будет оглашено безусловное и всеобъемлющее прекращение огня.

Владимир Путин, Президент России:

Утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования. Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, киевская власть до сих пор отказывается от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Ангела Меркель, канцлер Германии (2005-2021 гг.):

У нас есть проблеск надежды. Мы согласовали имплементацию Минских соглашений. Но, конечно, должны быть предприняты конкретные шаги. Поэтому я могу сказать, что инициатива себя оправдала. Но гладко было только на бумаге. По сути, Запад не сделал ничего, чтобы Украина начала выполнять подписанные соглашения.

Никита Беленченко, педагог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Видели определенный отказ украинской стороны в выполнении этих соглашений. Сейчас мы понимаем, зачем это происходило. Уже после откровений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда мы понимаем, что, наверное, все это было неслучайно.

Речь об этих откровениях уже экс-канцлера. В 2022-м Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы вооружиться и подготовиться к войне.

Александр Лукашенко:

Они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились.