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Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?

16 февраля 2025 16:59
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Политической кульминацией недели стали переговоры Путина и Трампа. Кажется, лед тронулся. Символично, что 10 лет назад именно в это время в Беларуси также обсуждали украинский конфликт. Во Дворце Независимости прошел саммит «нормандской четверки». На неделе мы вспоминали, как Минск оказался в центре мировой политики и что произошло с планетой после этой исторический встречи. 

В тот судьбоносный вечер в Минске собрались ключевые мировые игроки. Вместе во Дворец Независимости прибыли Олланд и Меркель. После – Петр Порошенко. Последним приехал Владимир Путин. На правах хозяина их встречал Александр Лукашенко. В тот момент еще никто и не предполагал, как пройдет эта ночь. Итогов переговоров пришлось ждать долгих 17 часов. Журналисты ночевали прямо во Дворце Независимости. 

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы не преувеличивайте то, что эти переговоры шли так длительно. Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами, а здесь удалось достичь согласия о приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы! Но главное впереди. Надо это все реализовать на деле. 

В итоге стороны договорились о документе, состоявшем из 13 пунктов. Меркель, Олланд, Путин и Порошенко выработали план, который предполагал постепенную интеграцию Донбасса в Украину, а затем проведение выборов и создание в Раде мощной «донецкой» партии.

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-4

Петр Порошенко, Президент Украины (2014 2019 гг.):
Главное, что удалось достичь, это то, что с нуля часов 15 февраля (в ночь с субботы на воскресенье) будет оглашено безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. 

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-6

Владимир Путин, Президент России:
Утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования. Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, киевская власть до сих пор отказывается от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-8

Ангела Меркель, канцлер Германии (2005-2021 гг.):
У нас есть проблеск надежды. Мы согласовали имплементацию Минских соглашений. Но, конечно, должны быть предприняты конкретные шаги. Поэтому я могу сказать, что инициатива себя оправдала. 

Но гладко было только на бумаге. По сути, Запад не сделал ничего, чтобы Украина начала выполнять подписанные соглашения. 

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-10

Никита Беленченко, педагог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:
Видели определенный отказ украинской стороны в выполнении этих соглашений. Сейчас мы понимаем, зачем это происходило. Уже после откровений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда мы понимаем, что, наверное, все это было неслучайно. 

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-12

Речь об этих откровениях уже экс-канцлера. В 2022-м Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы вооружиться и подготовиться к войне.

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-14

Александр Лукашенко: 
Они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились. 

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?-16

А они к ней готовились. Вместо заявленной интеграции ДНР и ЛНР, началось строительство военного укрепрайона на востоке страны – так называемой линии Порошенко, где бои идут уже третий год. Зеленский вообще сказал, что не собирается соблюдать Минские соглашения. Именно эти слова, как и угроза разместить в Украине ядерное оружие и вступить в НАТО, спровоцировали СВО. Сегодня это признает даже Дональд Трамп. 

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ангела Меркель # Франсуа Олланд

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