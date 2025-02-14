Удобный президент и конец партии Туска – политолог объяснил, как политика Штатов повлияет на Польшу

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ. Кто участвует в польских выборах?

Алексей Дзермант, политолог:

Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, а также последовавшие интерпретации этого события наделали много шума. Особенно в Европе. Оно и понятно. У европейских политиков шок от того, что все, ради чего они подталкивали Украину к войне с Россией, может рухнуть. Намечается реальная возможность завершения конфликта, при этом без участия Украины в НАТО, но с обязательством европейцев принять участие в восстановлении этой страны. Перспектива так себе. Немецкий канцлер Шольц уже заговорил о возможности введения чрезвычайного положения в Германии в связи с заявлениями и действиями нового руководства США. Но не менее, а, может быть, даже более драматические события могут начаться у наших ближайших соседей из ЕС – в Польше и Прибалтике. В Польше в мае должны пройти президентские выборы. Традиционно на выборах будут соперничать представители двух главных политических сил – партии «Право и справедливость» и Гражданской коалиции. Гражданская коалиция – правящая партия, ее возглавляет премьер-министр Дональд Туск. И от нее на выборы идет Рафал Тшасковский, бывший мэр Варшавы, рейтинг которого на сегодняшний момент около 35 %. Его конкурент от «Права и справедливости» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий серьезно отстает и имеет рейтинг в 23 %. Третье место с 8,9 % поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен. Новый посол США опасен для нынешней верхушки Польши?

Алексей Дзермант:

Но все это пока предварительные расклады, ситуация еще может кардинально поменяться. Хотя бы потому, что лидирующий пока представитель либералов Тшасковский будет не очень приятным партнером для новой американской администрации. Он также известен как пропагандист сексуальных меньшинств и создатель музея, им посвященного, в Варшаве. А в Вашингтоне уже совсем другие установки. Кроме того, появилась информация, что в предвыборную гонку вступит Мариан Банась, который сегодня является председателем Верховной контрольной палаты. Он представитель консервативного лагеря, из-за конфликта с «Правом и справедливостью» дистанцировался от них, но, по сути, он выражает взгляды именно этого спектра и может быть даже более популярным, чем Навроцкий. Но самое важное, он может быть более приемлемым кандидатом для американцев. Кстати, любопытно, кого недавно Дональд Трамп назначил новым послом США в Польше. Им стал предприниматель и радиокомментатор Томас Роуз. Он занимал пост генерального директора The Jerusalem Post. И, по словам президента США, «он позаботится о том, чтобы наши интересы были представлены в Польше». И всегда будет ставить он на первое место Америку. Как новая политика США изменит польскую?