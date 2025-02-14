Удобный президент и конец партии Туска – политолог объяснил, как политика Штатов повлияет на Польшу

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, а также последовавшие интерпретации этого события наделали много шума. Особенно в Европе. Оно и понятно. У европейских политиков шок от того, что все, ради чего они подталкивали Украину к войне с Россией, может рухнуть. Намечается реальная возможность завершения конфликта, при этом без участия Украины в НАТО, но с обязательством европейцев принять участие в восстановлении этой страны. Перспектива так себе.
Немецкий канцлер Шольц уже заговорил о возможности введения чрезвычайного положения в Германии в связи с заявлениями и действиями нового руководства США. Но не менее, а, может быть, даже более драматические события могут начаться у наших ближайших соседей из ЕС – в Польше и Прибалтике. В Польше в мае должны пройти президентские выборы. Традиционно на выборах будут соперничать представители двух главных политических сил – партии «Право и справедливость» и Гражданской коалиции.
Гражданская коалиция – правящая партия, ее возглавляет премьер-министр Дональд Туск. И от нее на выборы идет Рафал Тшасковский, бывший мэр Варшавы, рейтинг которого на сегодняшний момент около 35 %. Его конкурент от «Права и справедливости» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий серьезно отстает и имеет рейтинг в 23 %. Третье место с 8,9 % поддержки уверенно занимает кандидат от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен.
Алексей Дзермант:
Но все это пока предварительные расклады, ситуация еще может кардинально поменяться. Хотя бы потому, что лидирующий пока представитель либералов Тшасковский будет не очень приятным партнером для новой американской администрации. Он также известен как пропагандист сексуальных меньшинств и создатель музея, им посвященного, в Варшаве. А в Вашингтоне уже совсем другие установки.
Кроме того, появилась информация, что в предвыборную гонку вступит Мариан Банась, который сегодня является председателем Верховной контрольной палаты. Он представитель консервативного лагеря, из-за конфликта с «Правом и справедливостью» дистанцировался от них, но, по сути, он выражает взгляды именно этого спектра и может быть даже более популярным, чем Навроцкий. Но самое важное, он может быть более приемлемым кандидатом для американцев.
Кстати, любопытно, кого недавно Дональд Трамп назначил новым послом США в Польше. Им стал предприниматель и радиокомментатор Томас Роуз. Он занимал пост генерального директора The Jerusalem Post. И, по словам президента США, «он позаботится о том, чтобы наши интересы были представлены в Польше». И всегда будет ставить он на первое место Америку.
Алексей Дзермант:
Надо сказать, что эта персона не очень удобна для правящей коалиции в Варшаве. Тем более что и премьер Туск, и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который считается клиентелой американских демократов, успели наговорить много критики в адрес Трампа и его соратников. Поэтому можно предположить, что американцы не только будут влиять на избрание нового президента, чтобы это была более подходящая для них фигура, но и посодействуют распаду правящей коалиции, чтобы прошли досрочные выборы, а исполнительную власть тоже возглавили их ставленники.
Тем более что посол Томас Роуз уже заявил следующее: в Польше перед президентскими выборами пришло время решить, хочет ли Варшава сблизиться с центрами власти в Европейском союзе или же она хочет оставаться гордой, суверенной страной, выполняющей свои союзнические обязательства? Намек очень прозрачный. Под теми, кто сблизился с европейскими центрами власти, Брюсселем и Берлином и сдает польский суверенитет, очевидно имеется в виду Дональд Туск. А это значит, что американцам нужен кто-то другой, выполняющий свои «союзнические» обязательства перед США.
Вообще, конечно, польская политика – это пример того, как страна перестала быть действительно суверенной и независимой. Когда ключевые вопросы власти и управления решают не лидеры Польши, не польский народ, а послы США. И от раскладов в Америке зависит судьба польского правительства и то, кого изберут президентом. Польша докатилась именно до этого.
Но самое показательное будет происходить с отношением Польши к Украине. За период конфликта Польша попыталась максимально в него вовлечься, предоставляя киевскому режиму оружие и финансовую помощь, открыв на распашку двери для миллионов украинских беженцев, что вызывает уже серьезное недовольство среди польского населения. А что будет сейчас, после резкого изменения американской политики и возможного окончания горячей фазы конфликта? Польша останется у разбитого корыта. Такова цена за потерю реальной независимости и услужение во имя чужих национальных интересов.