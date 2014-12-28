Николай Шерстнев представлен в качестве председателя Витебского облисполкома

Новости Беларуси. Представили 28 декабря нового руководителя северного региона страны. Председателем Витебского облисполкома стал Николай Шерстнев. Его кандидатуру также утвердили на внеочередной сессии областного Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового губернатора с Витебщиной связывает не только должность. Николай Николаевич родом из Оршанского района, там же был и первый опыт руководителя в должности председателя колхоза «Знамя победы».

Затем Шерстнев работал в Минском райисполкоме, возглавлял республиканское объединение «Белптицепром».

А в сентябре 2014 года был назначен помощником Президента - главным инспектором по Витебской области.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

2015 год будет сложным годом, связанным со многими процессами, происходящими на геополитическом пространстве. В этой связи нам необходимо сконцентрировать все свои усилия и, самое главное, в год президентских выборов достойно обеспечить развитие экономики. Политика – это концентрированная экономика.

Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

На ближайший месяц, безусловно, планирую как можно быстрее ознакомиться с регионами, в которых не был, посетить те коллективы, в которых не удалось за три последних месяца побыть еще, прочувствовать жизнь в этих регионах и на основании этого, безусловно, сформировать план.