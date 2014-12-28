Новости Беларуси. Нового руководителя Брестского облисполкома 28 декабря утвердили на внеочередной сессии областного совета депутатов. За кандидатуру Анатолия Лиса народные избранники проголосовали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый губернатор Брестчины – опытный хозяйственник, в свое время возглавлял Новогрудский райисполком на Гродненщине, был депутатом Палаты представителей. А в феврале 2013 года был назначен помощником Президента Беларуси - главным инспектором по Гомельской области.

С марта 2014 работал в должности заместителя главы Администрации Президента.

Знакомя актив и депутатский корпус с новым руководителем региона, премьер-министр Андрей Кобяков подчеркнул: это кадровое решение принято в ответственное время.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Идет формирование новой программы социально-экономического развития на следующее пятилетие. Брестская область, по ряду параметров сбавившая темпы роста, должна не только превзойти докризисные показатели по всем направлениям, но и восстановить свои позиции как ведущего региона страны. Мы вступаем в важнейшую кампанию по выборам Президента Республики Беларусь. Правительство, вся властная вертикаль будут держать экзамен перед Президентом и всем белорусским народом.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Задачи поставлены Президентом. Я не думаю, что они чем-то отличаются для Брестской области или для Гродненской. Они ставятся в целом перед республикой. Это прежде всего экономические вопросы. Это экономика, это благосостояние нашего населения, это социальная сфера, сельское хозяйство. Поэтому те прогнозные показатели, которые доведены до республики, до областей, должны выполняться. Конечно, есть определенные периоды в жизни нашей страны и области, естественно, какие-то сложности возникают. Но, в принципе, задачи не отменяются. Поэтому их надо выполнять.