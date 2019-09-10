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Николай Патрушев: мы солидируемся с заявлениями Александра Лукашенко, нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом

10 сентября 2019 14:11
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Новости Беларуси. Международная безопасность, обстановка в регионе и борьба с терроризмом – эти темы 10 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Патрушев: мы солидируемся с заявлениями Александра Лукашенко, нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом-1

Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Эта встреча была запланирована заранее, подчеркнули участники переговоров, а ажиотаж в некоторых в СМИ по поводу визита Патрушева в Беларусь носит необоснованный характер. Стороны встретились прежде всего чтобы сверить часы и обсудить некоторые детали дальнейшего развития белорусско-российских отношений. При этом Президент отметил, что взаимодействие двух стран во многом можно поставить в пример другим государствам.

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На встрече стороны обсуждали обстановку, которая складывается в регионе, и как реагировать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности.

Николай Патрушев: мы солидируемся с заявлениями Александра Лукашенко, нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом-4

Николай Патрушев привел несколько примеров. Так, в начале 2000-х Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем ПРО, и эти вооружения появились в Румынии. А в 2019 году США покинули и Договор о ракетах малой и средней дальности.

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При этом за океаном заявляют, что могут разместить эти вооружения на Востоке. Отдельное внимание во время переговоров уделили борьбе с терроризмом и объединению усилий в противостоянии этой угрозе.

Николай Патрушев: мы солидируемся с заявлениями Александра Лукашенко, нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом-7

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
Мы говорили о новых вызовах и угрозах, о терроризме. Здесь у вас прошла серьезная конференция, и Президент Беларуси Лукашенко сделал очень важные заявления.

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Мы солидируемся с ними, нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. И очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим организациям и не использовало эти организации в какой-то момент в своих интересах.

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# Беларусь-Россия # Николай Патрушев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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