Николай Патрушев: мы солидируемся с заявлениями Александра Лукашенко, нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом

Новости Беларуси. Международная безопасность, обстановка в регионе и борьба с терроризмом – эти темы 10 сентября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Эта встреча была запланирована заранее, подчеркнули участники переговоров, а ажиотаж в некоторых в СМИ по поводу визита Патрушева в Беларусь носит необоснованный характер. Стороны встретились прежде всего чтобы сверить часы и обсудить некоторые детали дальнейшего развития белорусско-российских отношений. При этом Президент отметил, что взаимодействие двух стран во многом можно поставить в пример другим государствам. Президент Беларуси на встрече с главой Совбеза России: «Никакой чрезвычайщины нет, давно запланирован ваш визит в Беларусь» На встрече стороны обсуждали обстановку, которая складывается в регионе, и как реагировать на новые вызовы и угрозы в сфере безопасности.

Николай Патрушев привел несколько примеров. Так, в начале 2000-х Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем ПРО, и эти вооружения появились в Румынии. А в 2019 году США покинули и Договор о ракетах малой и средней дальности. Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности При этом за океаном заявляют, что могут разместить эти вооружения на Востоке. Отдельное внимание во время переговоров уделили борьбе с терроризмом и объединению усилий в противостоянии этой угрозе.