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Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

02 августа 2019 08:48
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Новости США. Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение между США и СССР было подписано 8 декабря 1987 года и вступило в силу 1 июня 1988, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности-1

Под его действие подпадали установки наземного базирования. К июню 1991 года все обязательства были выполнены.   

Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности-4

Однако с 2 февраля 2019-го США приостановили участие в договоре, аргументируя это тем, что Россия его нарушила. Официальная Москва в ответ также подписала закон о приостановлении действия ДРСМД.  

Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности-7

# Международная политика # Фотофакт

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