Новости США. Вашингтон официально покинул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение между США и СССР было подписано 8 декабря 1987 года и вступило в силу 1 июня 1988, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под его действие подпадали установки наземного базирования. К июню 1991 года все обязательства были выполнены.