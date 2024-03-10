Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Никола Миркович, политический аналитик: Соединенные Штаты хотели этой войны. И это началось еще до распада Советского Союза. Они внедрились в Украину, Збигнев Бжезинский говорил, что если Украина будет не в руках России, Россия перестанет быть империей, и Соединенные Штаты долгое время видели Россию как конкурента на европейском континенте. Эту войну, конечно же, начали Соединенные Штаты, и мы видим элиминацию этих американских маневров, которые произошли во время переворота и Майдана. И даже в New York Times пару дней назад признали, что ЦРУ помогло превратить Украину в антироссийскую страну. Цель здесь была нанести урон России. Проблема в том, что этот план вышел боком. Несмотря на все сателлиты Вашингтона, на миллиарды долларов, которые они вкладывают в разведку, Россия все-таки их раскусила, поняла их план и смогла защитить себя. И застали США врасплох. Они думали, что за пару месяцев они уничтожат армию России, что все быстро закончится. Помните, Урсула фон дер Ляйен говорила, что русские используют микрочипы из стиральных машин для гиперзвуковых ракет? Нелепо, конечно, но такой нарратив на Западе.

И мы видим сейчас, что США не знают, что делать. Как во Вьетнаме, как в Афганистане, как в Ираке. Они разожгли огонь и теперь не знают, что с этим делать. И проблема сейчас в том, что у американцев будут президентские выборы. И война в Украине – это очень непопулярная тема. Неоконсерваторы, как, например, Республиканская партия, многие там, по крайней мере, неоконсерваторы (они ведь любят войны, они их всячески поддерживают), но даже они больше не хотят это финансировать, потому что кое-что в Соединенных Штатах изменилось. Соединенные Штаты – это больше не та могучая империя, которой они были. Все еще могучая, но уже не так, как раньше. И у них масса внутренних проблем. Раньше объединяющими силами США были вера и ценности. Сейчас у них больше нет ценностей, и они разделены между собой. Соединенные Штаты слабы, грядут президентские выборы, и они даже не знают, что делать, но они говорят европейцам: ну что же, продолжайте эту миссию.