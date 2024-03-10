Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин

В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов.

Ольга Коршун, СТВ:

Я так понимаю, что уже идет подготовка к визиту на высшем уровне. Когда он планируется и чем будет насыщен?