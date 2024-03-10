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Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин

10 марта 2024 19:04
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В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов.

Ольга Коршун, СТВ:
Я так понимаю, что уже идет подготовка к визиту на высшем уровне. Когда он планируется и чем будет насыщен?

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин-1

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Несомненно, самый большой импульс усиления взаимодействия, конечно, придается после встреч на высшем уровне. Я думаю, вы слышали, что, скорее всего, в третьем квартале Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Беларусь официальный, что еще придаст значительный импульс нашим отношениям. Мы готовимся к этому официальному визиту и уверены, что он пройдет на высоком уровне.

Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин.

# Беларусь-Казахстан # Павел Утюпин

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